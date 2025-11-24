Efemérides del 25 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 25 de noviembre, pero de 1999, el niño cubano Elián González es rescatado flotando sobre un neumático, tras naufragar la lancha en que huía hacia el estado de Florida, hecho que originó una crisis diplomática EE.UU.-Cuba.

OTRAS EFEMÉRIDES

1491.- Se firma el acuerdo por el que Boabdil entregaría Granada a los Reyes Católicos, último episodio de la Reconquista. La rendición se hizo efectiva el 6 de enero de 1492.

1897.- En España, el Gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta firma un decreto por el que concede la autonomía a Cuba y Puerto Rico.

1915.- Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad ante la Academia Prusiana de las Ciencias.

1960.- Las hermanas Mirabal son asesinadas por agentes del dictador Rafael Leónicas Trujillo, en República Dominicana, como represalia por su activismo contra el régimen.

1970.- Yukio Mishima, uno de los grandes escritores de Japón, se suicida haciéndose el “harakiri”.

1973.- Oficiales del Ejército griego, mandados por el jefe de la Policía Militar Dimitrios Ioannidis, derrocan el régimen de los coroneles.

1987.- El novelista mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el premio Cervantes.

1988.- María Zambrano gana el premio Cervantes de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer que obtiene este galardón.

1991.- Japón se adelanta al mundo y comienza a emitir la programación regular de TV en alta definición (HDTV).

1998.- La Cámara de los Lores rechaza la inmunidad al general chileno Augusto Pinochet, por lo que podrá ser procesado y extraditado.

2002.- Washington crea el Departamento de Seguridad Nacional, un “superministerio” con la misión de combatir el terrorismo.

2021.- El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa es elegido nuevo miembro de la Academia Francesa.

2022.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es elegido presidente de la Internacional Socialista.

NACIMIENTOS

1562.- Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1845.- José María d’Eca de Queiroz, novelista portugués.

1881.- Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII.

1914.- Joe Dimaggio, jugador de Beisbol norteamericano, exmarido de Marilyn Monroe.

1915.- Augusto Pinochet, expresidente de Chile.

1925.- María Asquerino, actriz española.

1960.- John F. Kennedy Jr., abogado, hijo del asesinado presidente de EE.UU.

1981.- Xabi Alonso, futbolista y entrenador español.

DEFUNCIONES

1560.- Andrea Doria, almirante y estadista genovés.

1885.- Alfonso XII, rey de España.

1903.- Sabino Arana, fundador el Partido Nacionalista Vasco.

2005.- George Best, futbolista norirlandés.

2016.- Fidel Castro, líder de la Revolución y ex presidente de Cuba.

2017.- Julio Cabrales, poeta nicaragüense.

2020.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

2022.- Héctor Bonilla, actor y político mexicano.

2023.- Terry Venables, futbolista y entrenador inglés.

