Un 25 de noviembre, pero de 1960, las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) son asesinadas por agentes del régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo debido a su oposición a la dictadura. Su trágica muerte motivó la proclamación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
1491.- Se firman las Capitulaciones de Granada (España), por las que Boabdil acordaba entregar la ciudad a los Reyes Católicos. La rendición se hizo efectiva el 2 de enero de 1492.
1897.- El Gobierno liberal español de Práxedes Mateo Sagasta aprueba un decreto que concede la autonomía a Cuba y Puerto Rico.
1915.- Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias las ecuaciones definitivas de la teoría general de la relatividad.
1970.- El escritor japonés Yukio Mishima se suicida mediante el ritual del seppuku, conocido popularmente como harakiri.
1973.- El jefe de la Policía Militar griega, Dimitrios Ioannidis, encabeza un golpe de Estado que derroca al régimen de los coroneles.
1987.- El presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, recibe el Premio Indira Gandhi de la Paz por sus iniciativas en favor del desarme.
.- El escritor mexicano Carlos Fuentes recibe el Premio Cervantes.
1988.- La filósofa española María Zambrano recibe el Premio Cervantes y se convierte en la primera mujer galardonada con este reconocimiento.
1991.- Japón inicia las emisiones regulares de televisión de alta definición (HDTV).
1998.- La Cámara de los Lores británica rechaza conceder inmunidad al exdictador chileno Augusto Pinochet, lo que permite continuar el proceso para su extradición a España.
1999.- El niño cubano Elián González es rescatado en el mar tras el naufragio de la embarcación en la que viajaba hacia Estados Unidos. El caso desencadena una crisis diplomática entre Washington y La Habana.
2002.- Estados Unidos crea el Departamento de Seguridad Nacional para coordinar la lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
2009.- La infanta Elena y Jaime de Marichalar firman el convenio regulador de su divorcio.
2017.- Miles de personas se manifiestan en España contra la violencia machista y para reclamar mayor protección para las mujeres.
2021.- Interpol elige presidente al general emiratí Ahmed Naser al Raisi, acusado por organizaciones de derechos humanos de torturas.
.- El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa es elegido miembro de la Academia Francesa.
2022.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es elegido presidente de la Internacional Socialista.
2024.- Jueces y fiscales jubilados presentan una querella contra el rey emérito Juan Carlos I de España por presuntos delitos fiscales.
1562.- Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.
1845.- José María d’Eca de Queiroz, novelista portugués.
1881.- Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII.
1914.- Joe Dimaggio, jugador de Beisbol norteamericano, exmarido de Marilyn Monroe.
1915.- Augusto Pinochet, expresidente de Chile.
1951.- Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.
1960.- John F. Kennedy jr., abogado, hijo del asesinado presidente de EEUU.
1560.- Andrea Doria, almirante y estadista genovés.
1885.- Alfonso XII, rey de España.
2005.- George Best, futbolista norirlandés.
2016.- Fidel Castro, líder de la Revolución y ex presidente de Cuba.
2017.- Julio Cabrales, poeta nicaragüense.
2020.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.
2022.- Héctor Bonilla, actor y político mexicano.
2023.- Terry Venables, futbolista y entrenador inglés.
Sentados bajo un flamboyán de flores rojas, Héctor Mahecha y Armando Delgado bromean sobre los kilos de más que trae la mediana edad con una naturalidad que disimula el oscuro pasado que comparten: uno fue comandante de la guerrilla FARC, el otro su rehén. Hoy son buenos amigos. (AFP)
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