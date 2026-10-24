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La Asamblea General de la ONU reconoció el asiento legítimo de la República Popular China en las Naciones Unidas, en octubre de 1971. (Foto del Gobierno chino)
La Asamblea General de la ONU reconoció el asiento legítimo de la República Popular China en las Naciones Unidas, en octubre de 1971. (Foto del Gobierno chino)
Por Agencia EFE

Un 25 de octubre, pero de 1945, China entró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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