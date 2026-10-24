Un 25 de octubre, pero de 1945, China entró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

OTRAS EFEMÉRIDES

1881.- Nace el pintor español Pablo Picasso.

1906.- El español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camilo Golgi ganan el premio Nobel de Medicina.

1927.- El trasatlántico italiano Principessa Mafalda se hunde frente a las costas brasileñas y mueren 314 personas.

1936.- Guerra civil española: 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS.

1949.- El cuatrimotor Havilland Comet, primer avión a reacción para transporte de pasajeros, realiza un vuelo de prueba Londres-Trípoli-Londres en 6 horas y 36 minutos, dos veces más rápido que los aviones convencionales.

1956.- El español Juan Ramón Jiménez gana el Premio Nobel de Literatura.

1983.- Estados Unidos invade la isla de Granada (Pequeñas Antillas).

1994.- El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales estables y permanentes, no diplomáticas, con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

.- Ese mismo año se aprueba la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica.

1995.- Se estrena en Broadway el musical ‘Víctor o Victoria’, que protagonizan Julie Andrews y Robert Preston.

2001.- Microsoft lanza su sistema operativo XP para ordenadores personales.

2003.- Fracasa en Colombia el referéndum para decidir la reforma de la Constitución.

2009.- Se emite el primer concierto en streaming retransmitido por YouTube, un directo de U2 en el Rose Bowl de Pasadena (California).

2013.- El exgeneral argentino Luciano Benjamín Menéndez es condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).

2016.- El Parlamento de Venezuela aprueba iniciar un proceso político contra el presidente Nicolás Maduro.

2017.- El Supremo de Venezuela en el exilio ordena la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.

2018.- Sahlework Zewde, nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.

2020.- Los chilenos deciden en un plebiscito y por amplia mayoría reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

.- Ese mismo año Clara Dupont-Monod gana el Premio Femina, uno de los más reputados de las letras francesas, por su novela ‘S’adapter’.

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NACIMIENTOS

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1838.- George Bizet, compositor francés.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1918.- Anuar El Sadat, presidente egipcio.

1921.- Miguel I de Rumanía, rey en el exilio.

1928.- Jeanne Cooper, actriz estadounidense.

1931.- Annie Girardot, actriz francesa.

1963.- José Rafael Ortiz Rijos, ‘Piculin Ortiz’, jugador de baloncesto puertorriqueño.

1984.- Katy Perry, cantante estadounidense.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

2006.- Camilo Joaquín Villaruel, conocido como Milo J, cantante argentino.

DEFUNCIONES

1993.- Vincent Leonard Price, actor estadounidense.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2001.- Soraya Esfandiary, segunda esposa del Sha de Irán Reza Palevi.

2002.- Richard Harris, actor irlandés.

2010.- Gregory Isaacs, músico jamaicano.

2012.- Emanuel Steward, boxeador estadounidense.

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El fenómeno meteorológico de El Niño que está afectando al planeta podría ser de una intensidad sin precedentes, “literalmente fuera de las escalas de monitoreo” que se han usado durante las últimas cuatro décadas, advirtió el miércoles 21 de octubre la ONU. (AFP)

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