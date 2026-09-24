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Varios hombres transportan el cuerpo de un oficial de la Policía Nacional asesinado en una batalla con rebeldes que dejó docenas de muertos en Berlín, El Salvador, el 1 de febrero de 1983. (Luis Romero / AP)
Varios hombres transportan el cuerpo de un oficial de la Policía Nacional asesinado en una batalla con rebeldes que dejó docenas de muertos en Berlín, El Salvador, el 1 de febrero de 1983. (Luis Romero / AP)
Por Agencia EFE

En un 25 de septiembre, pero de 1991, el gobierno de El Salvador y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firman en Nueva York un acuerdo de paz que pone fin a 11 años de guerra civil.

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