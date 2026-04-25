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En un 26 de abril, pero de 1986, hace 40 años, sucede el accidente de la central de Chernobyl, en Ucrania, el mayor accidente nuclear de la historia, provocado por la explosión de un reactor.
En un 26 de abril, pero de 1986, hace 40 años, sucede el accidente de la central de Chernobyl, en Ucrania, el mayor accidente nuclear de la historia, provocado por la explosión de un reactor.
OTRAS EFEMÉRIDES
1828.- Rusia declara la guerra a Turquía por una supuesta violación del tratado de Ackermann.
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1845.- Empieza a publicarse El Paraguayo Independiente, primer periódico impreso en Paraguay.
1860.- Se firma el tratado de Wad-Ras, que pone fin a la guerra en África entre España y Marruecos.
1925.- Se publica de manera póstuma la novela ‘El proceso’, del escritor checo Franz Kafka.
1936.- El Frente Popular vence en las elecciones de Francia.
1937.- Guerra Civil española: la Legión Cóndor alemana bombardea la población vasca de Gernika.
1962.- La sonda lunar Ranger IV impacta en la cara oculta de la Luna, en lo que fue la primera llegada de una nave espacial estadounidense a otro cuerpo celeste. No envió imágenes por un fallo técnico.
1964.- Fundación de Tanzania, unión de Tanganica y Zanzíbar, con Julius Nyerere como primer presidente.
1977.- Abre sus puertas Studio 54, el mundialmente famoso club nocturno de Nueva York, que cerraría el 4 de febrero de 1980.
1990.- Carlos Pizarro, candidato a la presidencia de Colombia, muere asesinado por el movimiento guerrillero 19 de abril (M-19).
1998.- En Ciudad de Guatemala, el obispo Juan Gerardi es asesinado, dos días después de la publicación del informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), un recuento sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil que duró 36 años.
2002.- Chile y la Unión Europea alcanzan un acuerdo de asociación y libre comercio.
2008.- Liberado el pesquero español Playa de Bakio, secuestrado seis días antes por piratas en aguas de Somalia.
2010.- El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia tras pasar veinte años encarcelado en EE.UU.
2012.- El Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) declara culpable de crímenes de guerra y lesa humanidad al expresidente liberiano Charles Taylor.
2016.- Pablo Neruda es enterrado definitivamente en su casa de Isla Negra, tres años después de su exhumación para averiguar si había sido asesinado en 1973.
2018.- En España, la Audiencia de Navarra condena a cada uno de los 5 miembros de ‘La Manada’ a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, condena rectificada posteriormente.
.- El cómico Bill Cosby es declarado culpable de tres delitos de agresión sexual.
2019.- El estreno cinematográfico de ‘Avengers: Endgame’ supera al de ‘Avatar’, logrando récord de taquilla mundial.
MÁS INFORMACIÓN: La crisis política y el crecimiento económico marcaron la conversación en el primer día de conferencias sobre el Perú en la Universidad de Harvard
2020.- Arabia Saudita elimina la pena de muerte para menores de edad.
2025.- El papa Francisco es enterrado en la basílica de Santa María la Mayor de Roma. Su funeral reunió a una cincuentena de líderes mundiales.
.- Once muertos y una veintena de heridos por un atropello masivo en Vancouver (Canadá) durante una celebración de la comunidad filipina.
NACIMIENTOS
1564.- William Shakespeare, dramaturgo inglés.
1894.- Rudolf Hess, militar, político y criminal de guerra alemán.
1898.- Vicente Aleixandre, poeta español, Premio Nobel 1977.
1906.- José María de Llanos, jesuita español, comprometido con la causa de los pobres.
1932.- Manolo Zarzo, actor español.
1949.- Carlos Bianchi, jugador y entrenador de fútbol argentino.
1951.- Tito Valverde, actor español.
1956.- Imanol Arias, actor español.
1962.- María del Monte, cantante española.
1970.- Melania Trump, exmodelo y primera dama estadounidense.
1972.- ‘Kiko’ Narváez, futbolista y comentarista español.
1988.- Macarena García, actriz española.
DEFUNCIONES
1984.- Count Basie, músico de jazz, estadounidense.
1989.- Lucille Ball, actriz estadounidense.
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1994.- Estanislao de Aranzadi, editor español de legislación.
2005.- Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo.
2017.- Jonathan Demme, director de cine estadounidense.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.