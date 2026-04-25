Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La televisión soviética mostró esta imagen de la central de Chernobyl en la que se podía ver un edificio medio destruido, el 30 de abril de 1986. (AFP)
La televisión soviética mostró esta imagen de la central de Chernobyl en la que se podía ver un edificio medio destruido, el 30 de abril de 1986. (AFP)
/ -
Por Agencia EFE

En un 26 de abril, pero de 1986, hace 40 años, sucede el accidente de la central de Chernobyl, en Ucrania, el mayor accidente nuclear de la historia, provocado por la explosión de un reactor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.