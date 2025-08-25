Efemérides del 26 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 26 de agosto de 1789 la Asamblea Constituyente de Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los hitos de la Revolución Francesa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- El gobernador de Córdoba (Argentina) Juan Gutiérrez de la Concha, y otras tres autoridades son fusilados por oponerse al movimiento de independencia de España.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1936.- La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un ‘status’ provisional del Canal de Suez.

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1961.- Myanmar se convierte en la primera república budista del mundo.

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, elegido Papa con el nombre de Juan Pablo I.

2004.- La Corte Suprema de Chile despoja de inmunidad a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor.

2015.- Prisión preventiva para la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, acusada de encabezar una red criminal de fraude aduanero conocida como “La Línea”.

2020.- La revista Nature publica que, según la Universidad de Arizona, la temperatura promedio del último periodo glacial (hace 20.000 años), era 6 grados centígrados más baja que hoy.

2021.- La línea 2 de Cablebús de la Ciudad de México recibe el récord Guinness por ser el teleférico interurbano más largo del mundo con sus 10,55 kilómetros de longitud.

NACIMIENTOS

1743.- Antoine L. Lavoisier, químico francés.

1818.- Ignacio de la Llave, general liberal y gobernador de Veracruz (México).

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta italo-polaco francés.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomelitis.

1910.- Agnes Gonxha ‘Madre Teresa de Calcuta’, religiosa albanesa, Nobel de la Paz 1979.

1912.- José María Velasco, pintor mexicano.

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

DEFUNCIONES

1930.- Lon Chaney, actor estadounidense.

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.

2017.- Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.- John McCain, senador republicano estadounidense y excandidato presidencial.

2020.- Joseph “Joe” Ruby, creador de la serie de dibujos animados “Scooby-Doo”.

VIDEO RECOMENDADO