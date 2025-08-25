Sesión inaugural de la Asamblea General, 5 de mayo de 1789. (Pintura de Auguste Couder vía Wikimedia Commons)
Sesión inaugural de la Asamblea General, 5 de mayo de 1789. (Pintura de Auguste Couder vía Wikimedia Commons)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 26 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 26 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 26 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El de 1789 la Asamblea Constituyente de Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los hitos de la Revolución Francesa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- El gobernador de Córdoba (Argentina) Juan Gutiérrez de la Concha, y otras tres autoridades son fusilados por oponerse al movimiento de independencia de España.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Cuál es el poderío de los buques de guerra enviados por EE.UU. al mar caribe y cuándo estarán cerca de Venezuela?

1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1936.- La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un ‘status’ provisional del Canal de Suez.

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1961.- Myanmar se convierte en la primera república budista del mundo.

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, elegido Papa con el nombre de Juan Pablo I.

2004.- La Corte Suprema de Chile despoja de inmunidad a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor.

2015.- Prisión preventiva para la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, acusada de encabezar una red criminal de fraude aduanero conocida como “La Línea”.

2020.- La revista Nature publica que, según la Universidad de Arizona, la temperatura promedio del último periodo glacial (hace 20.000 años), era 6 grados centígrados más baja que hoy.

2021.- La línea 2 de Cablebús de la Ciudad de México recibe el récord Guinness por ser el teleférico interurbano más largo del mundo con sus 10,55 kilómetros de longitud.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Estados Unidos planea una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, como lo hizo con Noriega en Panamá?

NACIMIENTOS

1743.- Antoine L. Lavoisier, químico francés.

1818.- Ignacio de la Llave, general liberal y gobernador de Veracruz (México).

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta italo-polaco francés.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomelitis.

1910.- Agnes GonxhaMadre Teresa de Calcuta’, religiosa albanesa, Nobel de la Paz 1979.

1912.- José María Velasco, pintor mexicano.

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

DEFUNCIONES

1930.- Lon Chaney, actor estadounidense.

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.

TAMBIÉN VER: ¿Qué es la Milicia Bolivariana activada por Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela?

2017.- Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.- John McCain, senador republicano estadounidense y excandidato presidencial.

2020.- Joseph “Joe” Ruby, creador de la serie de dibujos animados “Scooby-Doo”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC