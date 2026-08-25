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Representación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. (Georges Clemenceau vía Wikimedia Commons)
Representación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. (Georges Clemenceau vía Wikimedia Commons)
/ Le Barbier, Jean-Jacques-François (dit l'Aîné) [d.1826-05-07]
Por Agencia EFE

En un 26 de agosto, pero de 1789, la Asamblea Constituyente de Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los hitos de la Revolución Francesa.

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