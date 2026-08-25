En un 26 de agosto, pero de 1789, la Asamblea Constituyente de Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los hitos de la Revolución Francesa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- El gobernador de Córdoba (Argentina), Juan Gutiérrez de la Concha, y otras tres autoridades son fusilados por oponerse al movimiento de independencia de España.

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1896.- Andrés Bonifacio da el grito de independencia de Filipinas y comienza la lucha contra el dominio español.

1936.- La BBC (British Broadcasting Corporation) hace sus primeras transmisiones de prueba de TV con el sistema Baird.

.- Egipto obtiene la independencia total de Gran Bretaña y pacta un ‘status’ provisional del Canal de Suez.

1957.- La URSS experimenta con éxito el lanzamiento de cohetes intercontinentales.

1961.- Birmania se convierte en la primera república budista del mundo.

1977.- La Asamblea Nacional de Quebec (Canadá) impone el uso del francés en la Administración.

1978.- El cardenal Albino Luciani, arzobispo de Venecia, es elegido Papa con el nombre de Juan Pablo I.

2004.- La Corte Suprema de Chile despoja de inmunidad a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor.

2015.- Prisión preventiva para la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, acusada de encabezar una red criminal de fraude aduanero conocida como “La Línea”.

2020.- La revista Nature publica que, según la Universidad de Arizona, la temperatura promedio del último periodo glacial (hace 20.000 años), era 6 grados centígrados más baja que hoy.

2021.- La línea 2 de Cablebús de la Ciudad de México recibe el récord Guinness por ser el teleférico interurbano más largo del mundo con sus 10,55 kilómetros de longitud.

2025.- La actriz estadounidense Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián.

NACIMIENTOS

1743.- Antoine L. Lavoisier, químico francés.

1818.- Ignacio de la Llave, general liberal y gobernador de Veracruz (México).

1880.- Guillaume Apollinaire, poeta italo-polaco francés.

1898.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1906.- Albert Sabin, médico descubridor de la vacuna de la poliomielitis.

1910.- Agnes Gonxha ‘Madre Teresa de Calcuta’, religiosa albanesa, Nobel de la Paz 1979.

1912.- José María Velasco, pintor mexicano.

1914.- Julio Cortázar, escritor argentino.

1971.- Thalía, actriz y cantante mexicana.

DEFUNCIONES

1930.- Lon Chaney, actor estadounidense.

1974.- Charles Lindbergh, pionero estadounidense de la aviación.

2005.- Gerry Fitt, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Ulster.

2017.- Alicia Juárez, cantante mexicana.

2018.- John McCain, senador republicano estadounidense y excandidato presidencial.

2020.- Joseph “Joe” Ruby, creador de la serie de dibujos animados ‘Scooby-Doo’.

2025.- Manuel de la Calva, cantante y productor musical español componente del Dúo Dinámico.

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Los cancilleres de Irán y Omán abordaron este martes 25 de agosto el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de desminado de este importante paso marítimo durante una reunión en Teherán. (AFP)

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