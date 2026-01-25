La líder de la asociación "Madres de Plaza de Mayo", Hebe de Bonafini, camina junto a otros miembros durante la protesta de 1.499 personas en Buenos Aires, el 19 de enero de 2006. (JUAN MABROMATA / AFP)
Efemérides del 26 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Un , pero de 2006, las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina realizaron su última ‘marcha de la resistencia’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1500.- El navegante español Vicente Yáñez Pinzón llega a la costa del actual Brasil.

1531.- Un terremoto sacude Lisboa. Se calcula que pudieron fallecer unas 30.000 personas.

1813.- Nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana.

1924.- San Petersburgo pasa a llamarse Leningrado como homenaje a Lenin, que había muerto cinco días antes.

1926.- El ingeniero escocés John Logie Baird presenta ante la Royal Institution un aparato llamado televisión, capaz de transmitir imágenes a distancia.

1983.- Matanza de Uchuraccay en Perú: ocho periodistas, un guía y un comunero son asesinados en la región sureña de Ayacucho por campesinos.

1993.- El expresidente Vaclav Havel es elegido primer presidente de la República Checa independiente.

2001.- Más de 20.000 muertos a causa de un terremoto con epicentro en el estado indio de Gujarat.

2015.- Nueve militares franceses y dos griegos mueren al estrellarse un caza F-16 griego que participaba en un curso de la OTAN en la base aérea de Los Llanos (Albacete).

2017.- El Gobierno británico presenta en el Parlamento el proyecto de ley para autorizar el ‘brexit’, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

2021.- Estonia, con la toma de posesión como primera ministra de Kaja Kallas, se convierte en el primer país en el que la jefatura de Estado y la de gobierno, ambos cargos electos, están en manos de mujeres (Kersti Kaljulaid y Kaja Kallas).

NACIMIENTOS

1813.- Juan Pablo Duarte, considerado el padre de la República Dominicana.

1941.- Joan A. Steitz, bioquímica estadounidense.

1880.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.

1909.- Alexander King, científico británico.

1918.- Nicolae Ceaucescu, expresidente de Rumanía.

1921.- Akio Morita, físico y empresario japonés, cofundador de Sony.

1925.- Paul Newman, actor y cineasta estadounidense.

1928.- Roger Vadim, director francés de cine.

1935.- Paula Rego, pintora portuguesa.

1944.- Angela Davis, activista política estadounidense.

1945.- Jacqueline du Pré, violonchelista británica.

1963.- José Mourinho, entrenador de fútbol portugués.

1981.- Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano.

DEFUNCIONES

1973.- Edward G. Robinson, actor estadounidense de origen rumano.

1992.- José Ferrer, primer actor puertorriqueño en ganar un Óscar.

2000.- Jean Claude Izzo, escritor francés.

2004.- Joaquín Giannuzzi, poeta argentino.

2008.- George Habash, político palestino, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

2014.- José Emilio Pacheco, escritor mexicano.

2016.- Abe Vigoda, actor estadounidense.

2019.- Michel Legrand, compositor francés.

2021.- Lars Norén, dramaturgo sueco.

