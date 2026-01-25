Efemérides del 26 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 26 de enero, pero de 2006, las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina realizaron su última ‘marcha de la resistencia’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1500.- El navegante español Vicente Yáñez Pinzón llega a la costa del actual Brasil.

1531.- Un terremoto sacude Lisboa. Se calcula que pudieron fallecer unas 30.000 personas.

1813.- Nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana.

1924.- San Petersburgo pasa a llamarse Leningrado como homenaje a Lenin, que había muerto cinco días antes.

1926.- El ingeniero escocés John Logie Baird presenta ante la Royal Institution un aparato llamado televisión, capaz de transmitir imágenes a distancia.

1983.- Matanza de Uchuraccay en Perú: ocho periodistas, un guía y un comunero son asesinados en la región sureña de Ayacucho por campesinos.

1993.- El expresidente Vaclav Havel es elegido primer presidente de la República Checa independiente.

2001.- Más de 20.000 muertos a causa de un terremoto con epicentro en el estado indio de Gujarat.

2015.- Nueve militares franceses y dos griegos mueren al estrellarse un caza F-16 griego que participaba en un curso de la OTAN en la base aérea de Los Llanos (Albacete).

2017.- El Gobierno británico presenta en el Parlamento el proyecto de ley para autorizar el ‘brexit’, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

2021.- Estonia, con la toma de posesión como primera ministra de Kaja Kallas, se convierte en el primer país en el que la jefatura de Estado y la de gobierno, ambos cargos electos, están en manos de mujeres (Kersti Kaljulaid y Kaja Kallas).

NACIMIENTOS

1813.- Juan Pablo Duarte, considerado el padre de la República Dominicana.

1941.- Joan A. Steitz, bioquímica estadounidense.

1880.- Douglas Mac Arthur, general estadounidense.

1909.- Alexander King, científico británico.

1918.- Nicolae Ceaucescu, expresidente de Rumanía.

1921.- Akio Morita, físico y empresario japonés, cofundador de Sony.

1925.- Paul Newman, actor y cineasta estadounidense.

1928.- Roger Vadim, director francés de cine.

1935.- Paula Rego, pintora portuguesa.

1944.- Angela Davis, activista política estadounidense.

1945.- Jacqueline du Pré, violonchelista británica.

1963.- José Mourinho, entrenador de fútbol portugués.

1981.- Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano.

DEFUNCIONES

1973.- Edward G. Robinson, actor estadounidense de origen rumano.

1992.- José Ferrer, primer actor puertorriqueño en ganar un Óscar.

2000.- Jean Claude Izzo, escritor francés.

2004.- Joaquín Giannuzzi, poeta argentino.

2008.- George Habash, político palestino, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

2014.- José Emilio Pacheco, escritor mexicano.

2016.- Abe Vigoda, actor estadounidense.

2019.- Michel Legrand, compositor francés.

2021.- Lars Norén, dramaturgo sueco.

