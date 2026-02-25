Un 26 de febrero, pero de 2021, hace cinco años, Estados Unidos responsabilizó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, del asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.

OTRAS EFEMÉRIDES

1815.- Napoleón Bonaparte, que se había visto obligado a abdicar, se fuga de la isla de Elba y se dispone a recuperar el poder en Francia.

1909.- El Imperio Otomano reconoce formalmente la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro, a cambio de compensaciones económicas.

1920.- Se estrena la película ‘El gabinete del doctor Caligari’, dirigida por Robert Wiene, considerada la obra maestra del expresionismo alemán.

1936.- El levantamiento de miembros del Ejercito Imperial japonés es sofocado por orden del emperador Hirohito.

1961.- Hasan II se convierte en rey de Marruecos tras fallecer su padre, el monarca Mohamed V.

1963.- El excoronel Antoine Argoud, dirigente de la nacionalista OAS, es detenido por el servicio secreto francés en Múnich (Alemania), acusado del intento de asesinato del presidente francés Charles de Gaulle.

1971.- La policía y el ejército de Colombia reprimen las protestas estudiantiles y causan varios muertos, decenas de heridos y miles de detenidos en la denominada “Masacre de Cali”.

1976.- España notifica oficialmente a la ONU que cesa su presencia militar en el Sáhara Occidental y pone fin a casi un siglo de ocupación en el territorio africano.

1986.- Se transmite el primer capitulo televisivo de ‘Dragon Ball’, una de las mejores series de animación de la historia, basada en un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama.

1999.- El fabricante de circuitos integrados Intel lanza su microprocesador Pentium III, que incorporaba las instrucciones SSE, especialmente adecuadas para estándares de codificación de audio y vídeo MPEG2.

2001.- Los miembros de la Unión Europea firman el Tratado de Niza, que reforma la estructura institucional para afrontar la ampliación de la organización.

2015.- El terrorista saudí Jalid Al Fawaz es declarado culpable por los atentados con víctimas mortales a embajadas de EE.UU. en Nairobi y Dar es Salam en 1998.

2018.- El Gobierno de Nigeria denuncia el secuestro de 110 niñas de un instituto por el grupo terrorista islamista Boko Haram.

NACIMIENTOS

1564.- Christopher Marlowe, dramaturgo inglés.

1802.- Víctor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés.

1808.- Honoré Daumier, pintor y caricaturista francés.

1829.- Levi Strauss, empresario estadounidense.

1846.- William Frederick Cody, ‘Buffalo Bill’, militar, explorador y actor estadounidense.

1900.- Jean Negulesco, director cinematográfico estadounidense de origen rumano.

1916.- Jackie Gleason, actor estadounidense.

1920.- Tony Randall, actor estadounidense.

1928.- Fats Dómino, músico estadounidense.

1932.- Johnny Cash, cantante estadounidense de música country.

1947.- Sandie Shaw, cantante británica.

1953.- Michael Bolton, cantante estadounidense.

1958.- Michel Houellebecq, escritor francés.

1963.- Nacho Cano, músico español, de la banda Mecano.

1964.- David Summers, cantante español, de Los Hombres G.

1978.- Tom Beck, actor y cantante alemán.

1991.- CL, cantante y rapera surcoreana.

1993.- Jesé Rodríguez, futbolista español.

1997.- Malcom, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1782.- José Cadalso, escritor español.

1821.- Joseph de Maistre, político y filósofo francés.

1889.- Karl Davidov, compositor ruso.

1931.- Otto Wallach, químico alemán, premio Nobel de Química.

1969.- Karl Jaspers, filósofo y psiquiatra alemán.

1971.- Fernandel, actor cómico francés.

1982.- Paco Martínez Soria, actor cómico español.

2000.- Juana de Saboya (‘la Reina Juana’), madre del Rey Simeón II de Bulgaria.

2001.- Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano.

2005.- Jef Raskin, matemático e informático estadounidense.

2018.- Juan Hidalgo Codorniu, artista vanguardista español.

2022.- Antonio Seguí, artista plástico e ilustrador argentino.

2024.- Jacob Rothschild, banquero y filántropo británico.

2025.- Michelle Trachtenberg, actriz estadounidense, famosa por la serie ‘Gossip Girl’.

