Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta fotografía de archivo tomada el 15 de diciembre de 2014, el periodista saudí Jamal Khashoggi asiste a una conferencia de prensa en la capital de Bahréin, Manama. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)
En esta fotografía de archivo tomada el 15 de diciembre de 2014, el periodista saudí Jamal Khashoggi asiste a una conferencia de prensa en la capital de Bahréin, Manama. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)
/ MOHAMMED AL-SHAIKH
Por Agencia EFE

Un 26 de febrero, pero de 2021, hace cinco años, Estados Unidos responsabilizó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, del asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: