icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros del ejército de Batista listos para entrar en acción, después del ataque a la casa del cuartel Moncada por el grupo dirigido por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953. (Foto de PRENSA LATINA / AFP)
Miembros del ejército de Batista listos para entrar en acción, después del ataque a la casa del cuartel Moncada por el grupo dirigido por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953. (Foto de PRENSA LATINA / AFP)
/ -
Por Agencia EFE

Un 26 de julio, pero de 1953, se produjo el asalto frustrado al cuartel de Moncada, cercano a Santiago de Cuba, por un grupo de rebeldes encabezado por Fidel Castro para derrocar al dictador Batista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.