Un 26 de julio, pero de 1953, se produjo el asalto frustrado al cuartel de Moncada, cercano a Santiago de Cuba, por un grupo de rebeldes encabezado por Fidel Castro para derrocar al dictador Batista.

OTRAS EFEMÉRIDES

1803.- En Gran Bretaña, entra en servicio la primera línea férrea pública del mundo en Londres.

1847.- Liberia proclama su independencia convirtiéndose en el primer país africano en hacerlo.

1887.- Se edita en Varsovia el primer libro sobre el esperanto con el título la ‘Lengua Internacional’.

1945.- Declaración de Postdam, que define los términos para la rendición de Japón en la II Guerra Mundial.

1947.- El general Franco sanciona en España la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.

.- Truman firma el Acta de Seguridad Nacional que establece la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que comenzará a funcionar oficialmente el 18 de septiembre.

1951.- Estreno mundial en Londres del filme “Alicia en el país de las maravillas”, producido por Walt Disney.

1952.- El rey Faruk I de Egipto abdica por un golpe militar.

1956.- Se nacionalizó el Canal de Suez.

1971.- Lanzamiento del Apolo 15 a la Luna.

1997.- Apple Computer lanza sus sistema operativo Mac OS 8, que representa la mayor revisión de Mac OS.

2002.- Abre sus puertas en Buenos Aires el Museo Evita.

2005.- EE.UU. retoma el programa espacial con el lanzamiento del Discovery.

2014.- Pedro Sánchez asume el liderazgo del Partido Socialista Español (PSOE).

2016.- Hillary Clinton hace historia al convertirse en la primera mujer candidata a la Presidencia de EE.UU.

2017.- Mariano Rajoy se convierte en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en España en declarar como testigo en un juicio, en este caso el de Gürtel.

2023.- El actor estadounidense Kevin Spacey, declarado inocente de 9 delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra.

2024.- Sabotaje masivo de la red de trenes de alta velocidad en Francia poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

NACIMIENTOS

1856.- George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés.

1870.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1875.- Antonio Machado, escritor español.

.- Carl Gustav Jung, psicólogo suizo.

1894.- Aldous Huxley, escritor británico.

1925.- Ana María Matute, escritora y académica española.

1928.- Stanley Kubrick, cineasta estadounidense.

1943.- Mick Jagger, cantante británico de rock.

1945.- Helen Mirren, actriz británica.

1959.- Kevin Spacey, actor estadounidense.

1964.- Sandra Bullock, actriz estadounidense.

1967.- Jason Statham, actor británico.

1980.- Jacinda Ardern, política neozelandesa.

DEFUNCIONES

1937.- Gerda Taro, fotógrafa alemana muerta durante la guerra civil española.

1952.- Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón.

1959.- Manuel Altolaguirre, poeta español.

2013.- J.J. Cale, músico estadounidense.

2020.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

.- Francisco Frutos, dirigente histórico del Partido Comunista español.

2023.- Sinéad O’Connor, cantante irlandesa.

VIDEO RECOMENDADO

Miles de personas fueron evacuadas el viernes 24 de julio en la región de Madrid por varios incendios que arden descontrolados, igual que en el suroeste de Francia, donde el fuego amenaza zonas turísticas. (AFP)

SOBRE EL AUTOR