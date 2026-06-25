En un 26 de junio, pero de 1945, representantes de 50 países suscriben la Carta de las Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz internacional.
1541.- Asesinato de Francisco Pizarro, conquistador de Perú.
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1800.- Alessandro Volta anuncia el descubrimiento de la pila eléctrica.
1890.- Establecida en España la ley de sufragio universal masculino.
1925.- ‘Premier’ en Los Ángeles de la película muda de Charly Chaplin ‘La quimera de oro’.
1947.- Conferencia en París sobre el Plan Marshall de ayuda estadounidense para la reconstrucción de Europa.
1974.- El general golpista Augusto Pinochet asume los poderes presidenciales en Chile.
1977.- Último concierto del cantante Elvis Presley, en el Market Square Arena de Indianápolis (EEUU).
1979.- Muhammad Alí (Casius Clay) anuncia su retirada del boxeo.
1997.- Publicado por primera vez ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, debut literario de J.K Rowling.
2000.- Los científicos estadounidenses Craig Venter y Francis Collins anuncian el primer borrador de la secuencia del genoma humano.
2015.- EE.UU. legaliza el matrimonio homosexual en todo el país.
2016.- Inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, hito de la ingeniería moderna tras nueve años de obras.
2017.- Un juzgado de Madrid ordena la exhumación del cadáver de Salvador Dalí tras una demanda de paternidad.
2020.- La popular serie ‘The Simpsons’ anuncia que sus personajes serán doblados por personas de su raza.
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1892.- Pearl S. Buck, escritora estadounidense, Nobel de Literatura.
1908.- Salvador Allende, presidente de Chile.
1922.- Eleanor Parker, actriz estadounidense.
1928.- Yoshiro Nakamatsu, inventor japonés.
1933.- Carlos Mendo, periodista español.
1956.- Chris Isaak, músico de rock estadounidense.
1957.- Patty Smyth, cantante de rock estadounidense.
1968.- Paolo Maldini, futbolista italiano.
1971.- Massimiliano Biaggi, motociclista italiano.
1993.- Ariana Grande, cantante estadounidense.
1810.- Joseph Montgolfier, inventor francés (junto a su hermano Jacques del globo aerostático).
1878.- María de las Mercedes, reina de España, esposa de Alfonso XII.
1975.- José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.
2012.- George R. Hearst, magnate de la prensa estadounidense.
2013.- Bert Stern, fotógrafo estadounidense.
2019.- Max Wright, actor estadounidense.
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2020.- Taryn Power, actriz estadounidense.
2024.- Carolyn Richmond, hispanista estadounidense, viuda del escritor Francisco Ayala.
2025.- Lalo Schifrin, músico argentino-estadounidense, autor de la música de ‘Misión imposible’.
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves 25 de junio el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. (EFE)
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