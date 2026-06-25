En un 26 de junio, pero de 1945, representantes de 50 países suscriben la Carta de las Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz internacional.

OTRAS EFEMÉRIDES

1541.- Asesinato de Francisco Pizarro, conquistador de Perú.

1800.- Alessandro Volta anuncia el descubrimiento de la pila eléctrica.

1890.- Establecida en España la ley de sufragio universal masculino.

1925.- ‘Premier’ en Los Ángeles de la película muda de Charly Chaplin ‘La quimera de oro’.

1947.- Conferencia en París sobre el Plan Marshall de ayuda estadounidense para la reconstrucción de Europa.

1974.- El general golpista Augusto Pinochet asume los poderes presidenciales en Chile.

1977.- Último concierto del cantante Elvis Presley, en el Market Square Arena de Indianápolis (EEUU).

1979.- Muhammad Alí (Casius Clay) anuncia su retirada del boxeo.

1997.- Publicado por primera vez ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, debut literario de J.K Rowling.

2000.- Los científicos estadounidenses Craig Venter y Francis Collins anuncian el primer borrador de la secuencia del genoma humano.

2015.- EE.UU. legaliza el matrimonio homosexual en todo el país.

2016.- Inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, hito de la ingeniería moderna tras nueve años de obras.

2017.- Un juzgado de Madrid ordena la exhumación del cadáver de Salvador Dalí tras una demanda de paternidad.

2020.- La popular serie ‘The Simpsons’ anuncia que sus personajes serán doblados por personas de su raza.

NACIMIENTOS

1892.- Pearl S. Buck, escritora estadounidense, Nobel de Literatura.

1908.- Salvador Allende, presidente de Chile.

1922.- Eleanor Parker, actriz estadounidense.

1928.- Yoshiro Nakamatsu, inventor japonés.

1933.- Carlos Mendo, periodista español.

1956.- Chris Isaak, músico de rock estadounidense.

1957.- Patty Smyth, cantante de rock estadounidense.

1968.- Paolo Maldini, futbolista italiano.

1971.- Massimiliano Biaggi, motociclista italiano.

1993.- Ariana Grande, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1810.- Joseph Montgolfier, inventor francés (junto a su hermano Jacques del globo aerostático).

1878.- María de las Mercedes, reina de España, esposa de Alfonso XII.

1975.- José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

2012.- George R. Hearst, magnate de la prensa estadounidense.

2013.- Bert Stern, fotógrafo estadounidense.

2019.- Max Wright, actor estadounidense.

2020.- Taryn Power, actriz estadounidense.

2024.- Carolyn Richmond, hispanista estadounidense, viuda del escritor Francisco Ayala.

2025.- Lalo Schifrin, músico argentino-estadounidense, autor de la música de ‘Misión imposible’.

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El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves 25 de junio el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez. (EFE)

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