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El presidente Harry Truman pronuncia el discurso de clausura en la conferencia de la Organización Internacional ante los delegados de los 51 países miembros, el 26 de junio de 1945, en San Francisco. (Foto de AFP)
El presidente Harry Truman pronuncia el discurso de clausura en la conferencia de la Organización Internacional ante los delegados de los 51 países miembros, el 26 de junio de 1945, en San Francisco. (Foto de AFP)
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Por Agencia EFE

En un 26 de junio, pero de 1945, representantes de 50 países suscriben la Carta de las Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz internacional.

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