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Vista del logotipo del Mercosur durante la XLIII Cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina, el 28 de junio de 2012. (JUAN MABROMATA / AFP)
Vista del logotipo del Mercosur durante la XLIII Cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina, el 28 de junio de 2012. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

Un 26 de marzo, pero de 1991, hace 35 años, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción y constituyeron el Mercado Común del Sur (Mercosur).

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