Un 26 de marzo, pero de 1991, hace 35 años, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción y constituyeron el Mercado Común del Sur (Mercosur).

OTRAS EFEMÉRIDES

1899.- El arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia.

1929.- Aterriza en Bahía (Brasil) el avión español ‘Jesús del Gran Poder’, pilotado por los capitanes Ignacio Jiménez Martínez y Francisco Iglesias Brage, tras cruzar el Atlántico.

1971.- Comienza la Guerra de Liberación de Bangladés entre Pakistán Occidental (actualmente Pakistán) y Pakistán Oriental (Bangladés), que acabó el 17 de diciembre de 1971 con la independencia de la actual Bangladés.

1979.- Egipto e Israel firmaron un tratado de paz, resultado de los Acuerdos de Paz de Camp David, acordados en septiembre de 1978.

1997.- Hallados muertos 39 jóvenes varones de la secta Heavens Gate, que se habían suicidado en un rancho de Santa Fe (California, EEUU).

2000.- Pedro Almodóvar consigue el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por ‘Todo sobre mi madre’.

2007.- El protestante Ian Paisley y el católico Gerry Adams alcanzan un histórico acuerdo que permitirá formar gobierno en Irlanda del Norte.

2021.- Al menos 32 muertos y más de 160 heridos en uno de los peores accidentes de tren en Egipto.

2023.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acuerda el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

2025.- Se hace público el ‘kit de supervivencia’ que recomienda la Comisión Europea a los países de la UE para hacer frente a crisis inesperadas.

NACIMIENTOS

1911.- Tennesse Williams, dramaturgo estadounidense.

.- Bernard Katz, biofísico alemán, Nobel de Medicina en 1970.

1931.- Leonard Nimoy, actor estadounidense, popular por su caracterización de Mister Spock en la serie Star Trek.

1940.- Nancy Pelosi, política estadounidense.

1943.- Robert “Bob” Woodward, periodista estadounidense, Premio Pulitzer en 1973 por su investigación sobre el Watergate.

1944.- Diana Ross, cantante y actriz estadounidense.

1948.- Steven Tyler, cantante estadounidense del grupo Aerosmith.

1958.- Elio de Angelis, piloto de Fórmula 1 italiano.

1973.- Lawrence “Larry” Edward Page, empresario estadounidense, creador junto a Serguéi Brin de la empresa Google.

DEFUNCIONES

1827.- Ludwig van Beethoven, compositor alemán.

1892.- Walt Whitman, poeta estadounidense.

1923.- Sarah Bernhardt (Henriette Bernard), actriz francesa.

.- Seku-Turé, presidente de Guinea-Conakry.

2004.- Jan Sterling, actriz estadounidense.

2005.- James Callaghan, ex primer ministro británico laborista.

2009.- Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de un estado en México.

2015.- Tomas Tranströmer, poeta sueco, Nobel de Literatura en 2011.

2023.- María Kodama, escritora y traductora argentina, viuda y principal difusora de las obras de Jorge Luis Borges.

2024.- Richard Serra, escultor estadounidense.

.- Daniel Kahneman, psicólogo israelo-estadounidense y Nobel de Economía.

VIDEO RECOMENDADO

Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

SOBRE EL AUTOR