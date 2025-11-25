Efemérides del 26 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 26 de noviembre, pero de 1865, hace 160 años, se publica ‘Alicia en el País de las Maravillas’, del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el seudónimo de Lewis Carroll.

OTRAS EFEMÉRIDES

1924.- Se proclama la República Popular de Mongolia tras liberarse de la invasión china.

1942.- La película ‘Casablanca’, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, se estrena en Estados Unidos.

1976.- Willy Brandt, presidente del Partido Socialista alemán, asume la presidencia de la Internacional Socialista.

1991.- El cantante estadounidense Michael Jackson lanza al mercado el álbum ‘Dangerous’.

2003.- Último viaje del Concorde, concretamente desde el aeropuerto londinense de Heathrow hasta Bristol (centro de Inglaterra), antes de convertirse en una pieza de museo.

2008.- Una oleada de atentados contra intereses turísticos en Bombay (India) causa 173 muertos y centenares de heridos.

.- El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin Freeman son secuestrados en Bosasso, norte de Somalia. Fueron liberados el 4 de enero de 2009.

.- Groenlandia aprueba en referéndum la ampliación de su estatuto de autonomía, que reconoce el derecho de autodeterminación de este territorio de Dinamarca.

2009.- Un informe elaborado por una comisión investigadora concluye que la Iglesia católica ocultó durante años abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés.

2011.- El robot “Curiosity” de la Nasa inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.

2017.- Nepal vota en sus primeras elecciones generales en 18 años.

2020.- Un tribunal de Ankara dicta 79 cadenas perpetuas, en el mayor juicio por golpe de Estado en Turquía (2016).

2021.- La OMS bautiza como ‘omicron’ a la nueva variante de coronavirus, a la que califica de “riesgo”.

NACIMIENTOS

1810.- William Amstrong, ingeniero británico, inventor del acumulador eléctrico.

1918.- Patricio Aylwin, expresidente de Chile.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, artista y activista argentino, Nobel de la Paz 1980.

1939.- Tina Turner (Anne Mae Bullock), cantante estadounidense.

1940.- Gianni de Michelis, político italiano.

1963.- Lydia Bosch, actriz española.

1968.- María Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, hija de la duquesa de Alba.

DEFUNCIONES

1504.- Isabel “la Católica”, reina española.

1855.- Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco.

1926.- John Moses Browning, inventor estadounidense.

1969.- La Niña de los Peines, cantaora flamenca española.

1981.- Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.

1985.- Pablo Serrano, escultor español.

2002.- Polo Montañez, cantautor cubano.

2004.- Fernando Valle, médico portugués, fundador del Partido Socialista luso.

2018.- Bernardo Bertolucci, cineasta italiano.

