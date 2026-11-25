En un 26 de noviembre, pero de 2008, Groenlandia aprueba en referéndum la ampliación de su autonomía, que reconoce el derecho de autodeterminación del territorio, perteneciente a Dinamarca.

OTRAS EFEMÉRIDES

1865.- Se publica ‘Alicia en el país de las maravillas’, del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el seudónimo de Lewis Carroll.

1924.- Se proclama la República Popular de Mongolia tras independizarse de China.

1942.- Se estrena en Estados Unidos la película ‘Casablanca’, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

1987.- España firma el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

1991.- El cantante estadounidense Michael Jackson publica el álbum ‘Dangerous’.

2003.- El Concorde realiza su último vuelo, desde el aeropuerto londinense de Heathrow hasta Bristol (Inglaterra), antes de convertirse en una pieza de museo.

2008.- Una oleada de atentados contra objetivos turísticos y otros lugares de Bombay (India) causa 173 muertos y centenares de heridos.

.- El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin Freeman son secuestrados en Bosaso, en el norte de Somalia. Ambos son liberados el 4 de enero de 2009.

2009.- Un informe de una comisión investigadora concluye que la Iglesia católica irlandesa ocultó durante años abusos sexuales con la connivencia del Estado.

2011.- El robot Curiosity, de la NASA, inicia su viaje hacia Marte para investigar si el planeta pudo albergar vida.

2017.- Nepal celebra sus primeras elecciones generales en 18 años.

2020.- Un tribunal de Ankara dicta 79 condenas a cadena perpetua en el mayor juicio por el intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía.

2021.- La OMS denomina ómicron a una nueva variante del coronavirus y la clasifica como variante preocupante.

2025.- Un incendio en un complejo residencial de rascacielos de Hong Kong causa al menos 151 muertos y más de un centenar de desaparecidos.

NACIMIENTOS

1810.- William Amstrong, ingeniero británico, inventor del acumulador eléctrico.

1918.- Patricio Aylwin, expresidente de Chile.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, artista y activista argentino, Nobel de la Paz 1980.

1939.- Tina Turner (Anne Mae Bullock), cantante estadounidense.

1940.- Gianni de Michelis, político italiano.

DEFUNCIONES

1504.- Isabel la Católica, reina española.

1855.- Adam Mickiewicz, poeta y patriota polaco.

1926.- John Moses Browning, inventor estadounidense.

1985.- Pablo Serrano, escultor español.

2002.- Polo Montañez, cantautor cubano.

2004.- Fernando Valle, médico portugués, fundador del Partido Socialista luso.

2018.- Bernardo Bertolucci, cineasta italiano.

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El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes 23 de noviembre a la comunidad internacional crear en el plazo de un año un mecanismo para atenuar los riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA), al hablar en una conferencia sobre esta tecnología en Barbados. (AFP)

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