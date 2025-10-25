¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 26 de octubre

Escucha la noticia
Un 26 de octubre de 1905 Suecia reconoció la independencia de Noruega y ese mismo día, pero de 2004, la Corte Suprema de Argentina convalidó la conversión obligatoria a pesos de los depósitos en dólares aplicada en 2002.
Otras efemérides
1885.- Louis Pasteur expone sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París.
1896.- Se firma el Tratado de Addis Abeba por el que Italia reconoce la independencia de Abisinia, actual República Democrática Federal de Etiopía.
1905.- Suecia reconoce a Noruega como Estado independiente.
1955.- El general Ngo Dinh Diem proclama en Saigón la República de Vietnam, conocida como Vietnam del Sur, y él se convierte en el primer presidente de la misma.
1958.- Vuelo inaugural del Boeing 707 Clipper América, de Pan Am, entre Nueva York y París.
1965.- ‘The Beatles’ reciben en Londres la Orden del Imperio Británico.
1984.- Estreno de la película ‘Terminator’ (James Cameron), protagonizado por Schwarzenegger.
1994.- Jordania e Israel firman un tratado de paz que terminó con 46 años de beligerancia entre ambos países.
1998.- Los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un acuerdo de paz que pone fin a 170 años de divergencias fronterizas.
1999.- La Cámara de los Lores del Reino Unido aprueba el proyecto de ley que propugna terminar con el derecho a los escaños y votos hereditarios de los nobles en esa Cámara Alta.
2001.- El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista, que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet.
2002.- Fuerzas especiales rusas asaltan el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno mantenía secuestradas a más de 800 personas.
2006.- El presidente estadounidense George W. Bush firma la ley para levantar un muro en la frontera de México.
2008.- El excongresista colombiano Óscar Tulio Lizcano es rescatado por el Ejército, tras más de ocho años en el poder de la guerrilla de las FARC.
2009.- Se abre la vista del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.
2010.- Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecen tras el terremoto de 7,5 Escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.
2011.- Las autoridades de México anuncian la detención de Adrián Ramírez Soria, presunto líder del cartel del Centro.
2012.- Microsoft lanza su sistema operativo Windows 8.
.- El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el ‘Caso Mediaset’.
2017.-El presidente estadounidense Donald Trump permite la publicación de más de 2.800 documentos clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy.
2019.- El Vaticano aprueba poder ordenar sacerdotes a hombres casados en las zonas más aisladas del Amazonas.
2020.- Científicos de la Nasa detectan agua en la Luna.
2021.- La princesa Mako de Japón contrae matrimonio con el plebeyo Kei Komuro y abandona la familia imperial nipona.
2023.- Mario Vargas publica su última novela “Le dedico mi silencio”.
- La exdiputada María Corina Machado, vencedora de las elecciones primarias de Venezuela del 22 de octubre, es proclamada candidata de la oposición mayoritaria para las presidenciales de 2024.
Nacimientos
1564.- Hans Leo Hassler, compositor alemán.
1912.- Don Siegel, director y productor de cine estadounidense.
1916.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.
1919.- Mohamed Reza Pahlevi, sha de Irán.
1942.- Milton Nascimento, compositor y cantante brasileño.
1947.- Hillary Clinton, secretaria de EEUU.
1951.- Julian Schnabel, pintor estadounidense.
1953.- Jaclyn Smith, actriz estadounidense.
1959.- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia.
Defunciones
1608.- Pantoja de la Cruz, pintor español.
1998.- José Augusto Cardoso Pires, escritor portugués.
2006.- Rogério Duprat, músico brasileño.
2007.- Arthur Kornberg, estadounidense, premio Nobel de Medicina 1959.
2018.- Ana González de Recabarren, activista chilena.
2019.- Robert Evans, productor cinematográfico estadounidense.
2021.- Roh Tae-woo, expresidente surcoreano.
