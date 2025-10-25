¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 26 de octubre

Un 26 de octubre de 1905 Suecia reconoció la independencia de Noruega y ese mismo día, pero de 2004, la Corte Suprema de Argentina convalidó la conversión obligatoria a pesos de los depósitos en dólares aplicada en 2002.

Otras efemérides

1885.- Louis Pasteur expone sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París.

1896.- Se firma el Tratado de Addis Abeba por el que Italia reconoce la independencia de Abisinia, actual República Democrática Federal de Etiopía.

1905.- Suecia reconoce a Noruega como Estado independiente.

1955.- El general Ngo Dinh Diem proclama en Saigón la República de Vietnam, conocida como Vietnam del Sur, y él se convierte en el primer presidente de la misma.

1958.- Vuelo inaugural del Boeing 707 Clipper América, de Pan Am, entre Nueva York y París.

1965.- ‘The Beatles’ reciben en Londres la Orden del Imperio Británico.

1984.- Estreno de la película ‘Terminator’ (James Cameron), protagonizado por Schwarzenegger.

1994.- Jordania e Israel firman un tratado de paz que terminó con 46 años de beligerancia entre ambos países.

1998.- Los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un acuerdo de paz que pone fin a 170 años de divergencias fronterizas.

1999.- La Cámara de los Lores del Reino Unido aprueba el proyecto de ley que propugna terminar con el derecho a los escaños y votos hereditarios de los nobles en esa Cámara Alta.

2001.- El presidente de EEUU, George W. Bush, firma la nueva ley antiterrorista, que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet.

2002.- Fuerzas especiales rusas asaltan el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno mantenía secuestradas a más de 800 personas.

2006.- El presidente estadounidense George W. Bush firma la ley para levantar un muro en la frontera de México.

2008.- El excongresista colombiano Óscar Tulio Lizcano es rescatado por el Ejército, tras más de ocho años en el poder de la guerrilla de las FARC.

2009.- Se abre la vista del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) contra el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic.

2010.- Mueren 454 personas y cerca de 90 desaparecen tras el terremoto de 7,5 Escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.

2011.- Las autoridades de México anuncian la detención de Adrián Ramírez Soria, presunto líder del cartel del Centro.

2012.- Microsoft lanza su sistema operativo Windows 8.

.- El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Penal de Milán por un delito de fraude fiscal en el ‘Caso Mediaset’.

2017.-El presidente estadounidense Donald Trump permite la publicación de más de 2.800 documentos clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy.

2019.- El Vaticano aprueba poder ordenar sacerdotes a hombres casados en las zonas más aisladas del Amazonas.

2020.- Científicos de la Nasa detectan agua en la Luna.

2021.- La princesa Mako de Japón contrae matrimonio con el plebeyo Kei Komuro y abandona la familia imperial nipona.

2023.- Mario Vargas publica su última novela “Le dedico mi silencio”.

- La exdiputada María Corina Machado, vencedora de las elecciones primarias de Venezuela del 22 de octubre, es proclamada candidata de la oposición mayoritaria para las presidenciales de 2024.

Nacimientos

1564.- Hans Leo Hassler, compositor alemán.

1912.- Don Siegel, director y productor de cine estadounidense.

1916.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.

1919.- Mohamed Reza Pahlevi, sha de Irán.

1942.- Milton Nascimento, compositor y cantante brasileño.

1947.- Hillary Clinton, secretaria de EEUU.

1951.- Julian Schnabel, pintor estadounidense.

1953.- Jaclyn Smith, actriz estadounidense.

1959.- Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia.

Defunciones

1608.- Pantoja de la Cruz, pintor español.

1998.- José Augusto Cardoso Pires, escritor portugués.

2006.- Rogério Duprat, músico brasileño.

2007.- Arthur Kornberg, estadounidense, premio Nobel de Medicina 1959.

2018.- Ana González de Recabarren, activista chilena.

2019.- Robert Evans, productor cinematográfico estadounidense.

2021.- Roh Tae-woo, expresidente surcoreano.