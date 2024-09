El 26 de septiembre de 2014, hace 10 años, en México, un grupo de 43 estudiantes aspirantes a maestros rurales desaparecen tras varios ataques de grupos armados en Ayotzinapa, estado de Guerrero.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- España pierde la Florida occidental.

1905.- El científico alemán Albert Einstein publica el primer artículo sobre la Teoría de la Relatividad Especial.

1907.- Nueva Zelanda deja de ser colonia y se declara en un dominio dentro del territorio británico, con el rey de Inglaterra como Jefe de Estado.

1933.- Un huracán que alcanza la categoría 5 azota Tampico (México) y causa miles de muertos.

1934.- En Clydebank (Escocia) es botado el trasatlántico británico Queen Mary.

1957.- Estreno en Estados Unidos del musical “West Side Story”.

1960.- John F. Kennedy y Richard Nixon celebran el primer debate televisivo entre dos candidatos a la Casa Blanca, con 60 millones de audiencia.

1961.- El cantautor Bob Dylan debuta en público en Estados Unidos.

1965.- “The Beatles” son distinguidos por la reina Isabel con la orden del imperio británico.

1968.- Marcelo Caetano asume el cargo de primer ministro en Portugal.

1969.- En Bolivia, el general Alfredo Ovando derroca al presidente Luis A. Siles Salinas.

.- Publican en el Reino Unido “Abbey Road”, el último álbum como conjunto de “The Beatles”, que contiene clásicos como “Come together” y “Here comes the sun”. Para la revista musical “Rolling Stone” representa uno de los catorce mejores discos de todos los tiempos.

1973.- El avión supersónico francés Concorde cruza por primera vez el Atlántico sin escalas en tiempo récord.

1980.- El cosmonauta cubano de ascendencia afroamericana Arnaldo Tamayo Méndez regresa a tierra de un viaje espacial de 8 días. Es el primer latinoamericano que viaja al espacio.

1984.- Hong Kong, Reino Unido y China acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong, que se hará efectiva en 1997.

1989.- En Colombia, el Gobierno y el M-19 firman la entrega de armas y la reinserción de guerrilleros en la vida civil.

1997.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2001.- Una comisión investigadora presenta una denuncia constitucional, por traición a la patria, contra el expresidente peruano Alberto Fujimori y 17 exministros.

2005.- El Ejército Republicano Irlandés, IRA, anuncia que ha concluido la destrucción de sus arsenales.

2009.- En la crisis nuclear iraní, el Gobierno de Teherán permite que la OIEA visite su planta de enriquecimiento de uranio.

.- Se firma en la venezolana isla de Margarita el acuerdo de creación del Banco del Sur, que integran siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

2010.- En Venezuela, el Partido Socialista Unido (PSUV), del presidente Hugo Chávez, se proclama vencedor de las elecciones, aunque no obtiene la mayoría necesaria de dos tercios en la Asamblea Nacional.

2013.- Confirmada la sentencia de 50 años de prisión al expresidente de Liberia, Charles Taylor.

2016.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firman en Cartagena el acuerdo de paz.

2018.- Cinco países latinoamericanos y Canadá oficializan una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

2020.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, designa a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg. El presidente Trump realizó el nombramiento a escasos dos meses de las elecciones presidenciales de noviembre.

2021.- Alemania celebra elecciones generales que ponen fin a la “era Angela Merkel”, tras 16 años en el poder.

2022.- La NASA hace historia al estrellar la nave DART contra un asteroide para desviar su trayectoria, en un intento de proteger a la Tierra de cuerpos celestes similares en el futuro.

NACIMIENTOS

1888.- Thomas S. Eliot, escritor estadounidense.

1889.- Martin Heidegger, filósofo alemán.

1897.- Giovanni Bautista Montini, italiano, Papa Pablo VI.

1948.- Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana.

1956.- Linda Hamilton, actriz estadounidense.

1962.- Melissa Sue Anderson, actriz estadounidense.

1981.- Serena Williams, tenista estadounidense.

DEFUNCIONES

1902.- Levi Strauss, industrial textil estadounidense.

1945.- Bela Bartok, compositor húngaro.

1973.- Anna Magnani, actriz italiana.

2008.- Paul Newman, actor estadounidense.

2010.- Gloria Stuart, actriz estadounidense.

2021.- Alan Lancaster, músico y compositor británico, bajista de Status Quo.

2022.- Aurora Basnuevo “La Mulatísima”, actriz cubana.