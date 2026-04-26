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Civiles huyen entre destrucción y humo tras intensos bombardeos en el sur del Líbano, durante la operación militar israelí “Uvas de la Ira” en 1996. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Civiles huyen entre destrucción y humo tras intensos bombardeos en el sur del Líbano, durante la operación militar israelí “Uvas de la Ira” en 1996. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 27 de abril, pero de 1996, hace treinta años, finaliza la operación israelí ‘Uvas de la Ira’ en el Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hezbolá. La ofensiva israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes contra poblaciones del norte de Israel por parte de las milicias de Hezbolá, causó 200 muertos, 400 heridos y el éxodo de 400.000 personas del sur libanés.

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