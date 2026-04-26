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En un 27 de abril, pero de 1996, hace treinta años, finaliza la operación israelí ‘Uvas de la Ira’ en el Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hezbolá. La ofensiva israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes contra poblaciones del norte de Israel por parte de las milicias de Hezbolá, causó 200 muertos, 400 heridos y el éxodo de 400.000 personas del sur libanés.
En un 27 de abril, pero de 1996, hace treinta años, finaliza la operación israelí ‘Uvas de la Ira’ en el Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hezbolá. La ofensiva israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes contra poblaciones del norte de Israel por parte de las milicias de Hezbolá, causó 200 muertos, 400 heridos y el éxodo de 400.000 personas del sur libanés.
OTRAS EFEMÉRIDES
1810.- El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone ‘Para Elisa’, dada a conocer 40 años después de su muerte.
1828.- Abre el zoo de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo.
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1848.- Abolida la esclavitud en Francia.
1876.- Se bota en Portsmouth el acorazado inglés Inflexible, emblema de la construcción naval.
1887.- Se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Venezuela, entre Palo Grande y Antimano.
1955.- Despega desde Toulouse (Francia) el Caravelle, el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance.
1960.- Togo proclama su independencia de Francia.
1961.- Sierra Leona se independiza del imperio británico.
1977.- El poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio.
1978.- El presidente de Afganistán, Mohammed Daud Kham, muere durante el golpe de Estado que llevó al poder al general Taraki.
1980.- Concluye la ocupación de la Embajada dominicana en Colombia por guerrilleros del M-19, tras cobrar un rescate.
1992.- Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia.
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1993.- Los gobiernos de China y Taiwán celebran en Singapur un encuentro histórico, su primera reunión pública.
- Los miembros de la selección de fútbol de Zambia, el cuerpo técnico y los tripulantes del avión, en total 30 personas, mueren en un accidente aéreo cerca de Libreville (Gabón).
1994.- Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica.
- El X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española acuerda suprimir la Ch y la Ll como letras independientes.
1999.- La empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia la clonación de tres cabras, los primeros trillizos creados por esta técnica.
2005.- Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia) el Airbus A380, el mayor avión de pasajeros construido.
2009.- Sanidad confirma el primer caso de gripe AH1N1 en España, primero también en la Unión Europea.
2014.- El papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
2015.- Toque de queda en Baltimore (EE.UU.) a causa de los disturbios desencadenados tras la muerte del joven negro Freddie Grey, el 19 de abril, cuando se encontraba bajo custodia policial.
2018.- Corea del Sur y Corea del Norte firman un acuerdo de compromiso para “desnuclearizar” la península.
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2021.- Terroristas matan a los periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, y a un informador irlandés, en Burkina Faso.
NACIMIENTOS
1791.- Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico.
1820.- Herbert Spencer, filósofo británico.
1933.- Rafael Guillén, poeta español.
1942.- Valeri Poliakov, médico y astronauta ruso.
1960.- Martín Berasategi Olazábal, cocinero español.
1961.- Nacho García Vega, cantante y compositor español, del grupo Nacha Pop.
1967.- Guillermo de Orange-Nassau, rey de los Países Bajos.
DEFUNCIONES
1521.- Fernando de Magallanes, navegante portugués.
1969.- René Barrientos, militar y político boliviano.
1997.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.
2002.- Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo.
2007.- Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso.
2018.- Álvaro Arzú, presidente de Guatemala.
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