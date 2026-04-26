En un 27 de abril, pero de 1996, hace treinta años, finaliza la operación israelí ‘Uvas de la Ira’ en el Líbano, tras 16 días de combates entre Israel y Hezbolá. La ofensiva israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes contra poblaciones del norte de Israel por parte de las milicias de Hezbolá, causó 200 muertos, 400 heridos y el éxodo de 400.000 personas del sur libanés.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- El compositor alemán Ludwig van Beethoven compone ‘Para Elisa’, dada a conocer 40 años después de su muerte.

1828.- Abre el zoo de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo.

1848.- Abolida la esclavitud en Francia.

1876.- Se bota en Portsmouth el acorazado inglés Inflexible, emblema de la construcción naval.

1887.- Se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Venezuela, entre Palo Grande y Antimano.

1955.- Despega desde Toulouse (Francia) el Caravelle, el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance.

1960.- Togo proclama su independencia de Francia.

1961.- Sierra Leona se independiza del imperio británico.

1977.- El poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio.

1978.- El presidente de Afganistán, Mohammed Daud Kham, muere durante el golpe de Estado que llevó al poder al general Taraki.

1980.- Concluye la ocupación de la Embajada dominicana en Colombia por guerrilleros del M-19, tras cobrar un rescate.

1992.- Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia.

1993.- Los gobiernos de China y Taiwán celebran en Singapur un encuentro histórico, su primera reunión pública.

- Los miembros de la selección de fútbol de Zambia, el cuerpo técnico y los tripulantes del avión, en total 30 personas, mueren en un accidente aéreo cerca de Libreville (Gabón).

1994.- Nelson Mandela gana las primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica.

- El X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española acuerda suprimir la Ch y la Ll como letras independientes.

1999.- La empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia la clonación de tres cabras, los primeros trillizos creados por esta técnica.

2005.- Tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia) el Airbus A380, el mayor avión de pasajeros construido.

2009.- Sanidad confirma el primer caso de gripe AH1N1 en España, primero también en la Unión Europea.

2014.- El papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II.

2015.- Toque de queda en Baltimore (EE.UU.) a causa de los disturbios desencadenados tras la muerte del joven negro Freddie Grey, el 19 de abril, cuando se encontraba bajo custodia policial.

2018.- Corea del Sur y Corea del Norte firman un acuerdo de compromiso para “desnuclearizar” la península.

2021.- Terroristas matan a los periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, y a un informador irlandés, en Burkina Faso.

NACIMIENTOS

1791.- Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico.

1820.- Herbert Spencer, filósofo británico.

1933.- Rafael Guillén, poeta español.

1942.- Valeri Poliakov, médico y astronauta ruso.

1960.- Martín Berasategi Olazábal, cocinero español.

1961.- Nacho García Vega, cantante y compositor español, del grupo Nacha Pop.

1967.- Guillermo de Orange-Nassau, rey de los Países Bajos.

DEFUNCIONES

1521.- Fernando de Magallanes, navegante portugués.

1969.- René Barrientos, militar y político boliviano.

1997.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

2002.- Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo.

2007.- Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso.

2018.- Álvaro Arzú, presidente de Guatemala.