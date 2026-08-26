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El expresidente del Perú, Alberto Fujimori. (Foto: Archivo El Comercio)
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori. (Foto: Archivo El Comercio)
/ PODER JUDICIAL
Por Agencia EFE

En un 27 de agosto, pero de 2001, el Congreso de Perú aprueba unánimemente una acusación constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.

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