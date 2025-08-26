Efemérides del 27 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 27 de agosto, pero de 2001, el Congreso de Perú aprueba unánimemente una acusación constitucional contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.

OTRAS EFEMÉRIDES

1813.-Batalla de Dresde (Alemania): El Ejército de Napoleón derrota a las tropas de Austria, Prusia y Rusia (Sexta Coalición).

1859.- Apertura del primer pozo de petróleo en Titusville (Pensilvania, EE.UU.), cuna del “boom” del “oro negro”.

1883.- 36.400 muertos en una erupción del volcán Perbuatány, entre Java y Sumatra, que destruye gran parte del archipiélago de Krakatoa (Indonesia).

1900.- Entra en funcionamiento la primera línea de autobús de larga distancia entre Londres y Leeds: 320 kms, dos días de duración y una vez a la semana.

1910.- Thomas Edison hace la primera demostración del cinematógrafo con sonido o kinetófono.

1939.-Primer vuelo pilotado del avión alemán “Heinkel He 178”, sin hélice y motor a reacción con turbina.

1962.- Lanzamiento de la sonda estadounidense Mariner 2 en dirección a Venus.

1964.- Disney estrena la película ‘Mary Poppins’.

1975.- El exemperador etíope Haile Selassie muere por causas naturales, pero sus allegados acusan a los militares de asesinarlo.

1979.- El IRA asesina a Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la reina Isabel II de Inglaterra, y último virrey de la India.

1985.- El presidente de Nigeria, Muhamadou Buhari, es derrocado por un golpe militar.

1993.- 1.257 muertos y 336 desaparecidos debido a la rotura de la presa de Gouhou (China).

2004.- Concluyen 22 días de asedio de la Gran Mezquita de Nayaf (Bagdad) por seguidores del clérigo iraquí Al Sadr con varios centenares de muertos.

2011.- Estados Unidos anuncia la muerte en Pakistán del “número dos” de Al Qaeda, el libio Atiyah Abd al Rahman.

2014.- Christine Lagarde, directora del FMI, imputada por presunta negligencia en un caso de corrupción.

2015.- 71 personas mueren asfixiadas en un camión frigorífico al este Austria.

2021.- La voz materna reduce los signos de dolor en los bebés prematuros, según una investigación de la Universidad de Ginebra que publica Scientifics Reports.

2022. Encontrada una nueva especie de reptil en Puerto Rico, el primer descubrimiento de este tipo en la isla en más de 85 años.

2023.- El mejor queso de Cabrales del año es subastado por 30.000 euros, cifra nunca alcanzada en las 51 ediciones del certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias (España) y que lo mantiene en el Guinnes World Records.

NACIMIENTOS

1770.- J. G. Federico Hegel, filósofo alemán.

1870.- Amado Nervo, poeta mexicano.

1890.- Man Ray, artista y fotógrafo surrealista estadounidense.

1899.- Eduardo Torroja, ingeniero español.

1908.- Lyndon B. Johnson, expresidente de EE.UU.

1924.- Fernando Zóbel, pintor español.

1930.- José Luis Martín Descalzo, sacerdote y periodista español.

1941.- Ibrahim Babangida, expresidente de Nigeria.

1943.- Luis Rojas Marcos, psiquiatra español.

1976.- Carlos Moyá, tenista español.

DEFUNCIONES

1576.- Tiziano Vecellio, pintor italiano.

1611.- Luis de Victoria, compositor español.

1635.- Lope de Vega, dramaturgo español.

1664.- Francisco de Zurbarán, pintor español.

1893.- Peter Mitterhofer, científico austriaco, inventor de la máquina de escribir.

1962.- Leopoldo Panero, poeta español.

1965.- Charles Jeanneret ‘Le Corbusier’, arquitecto suizo.

1979.- Louis Mountbatten conocido como Lord Mountbatten, último virrey de la India.

1985.- Manuel Sacristán, pensador marxista español.

2002.- Per Anger, diplomático sueco, rescatador de cientos de judíos húngaros.

2007.- Emma Penella, actriz española.

2012.- Aurora Bautista, actriz española.

2014.- Pedro Pubill Calaf, “Peret”, cantante español.

2015.- Joan Garriga, piloto de motos español.

2022.- Francisco Martín Morales “Martinmorales”, dibujante y humorista gráfico español.

.- Manolo Sanlúcar, guitarrista español.

2023.- Bob Barker, legendario presentador de ‘El precio es justo’ en Estados Unidos.

