Efemérides del 30 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 30 de agosto, pero de 2021, Estados Unidos pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático.

Otras efemérides

1857.- Inauguración de la primera línea ferroviaria tendida en la República Argentina.

1879.- El inventor Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Heiss perfeccionado por Alexander Graham Bell.

1918.- El líder bolchevique Vladimir Lenin resulta herido de gravedad tras sufrir un atentado en Moscú por parte de la revolucionaria anarquista Fanni Yefimovna Kaplán.

1926.- El nadador alemán Ernst Vierkotter se convierte en el más rápido tras cruzar el Canal de la Mancha en 12 h. y 42 m.

1939.- Llega a Valparaíso el navío ‘Winnipeg’ con emigrantes españoles rescatados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.

1945.- El Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la II República española en el exilio.

1981.- El presidente de Irán, Alí Rayai, y el primer ministro Mohamed Bahonar mueren en un atentado con bomba en Teherán.

1984.- Estados Unidos lanza por primera vez el transbordador espacial Discovery, en la misión STS-41-D, con dos satélites de comunicación a bordo.

1985.- El torero José Cubero “Yiyo” muere en Colmenar Viejo (Madrid) de una cornada del toro ‘Burlero’ en el corazón. Tenía 21 años.

1987.- El atleta canadiense Ben Johnson logra el récord mundial de 9,83 segundos en 100 metros libres, en Roma.

1991.- El Soviet Supremo de Azerbaiyán aprueba la declaración de su independencia de la URSS.

2003.- Brasil gana el Mundial de Fútbol Sub-17 al imponerse a España por 1-0 en Helsinki (Finlandia).

2004.- La petrolera PEMEX anuncia el hallazgo de un gran yacimiento de crudo en el golfo de México, con 54.000 millones de barriles de reservas potenciales.

2005.- Cuatro generales libaneses, entre ellos el exdirector general de Seguridad Nacional, Yamil al-Sayed, son detenidos y encarcelados por su presunta vinculación con el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri. En 2009 salen de prisión por falta de pruebas.

2009.- El Partido Democrático japonés gana las elecciones generales al partido gobernante desde hace medio siglo, el Partido Liberal de Taro Aso, quien dimite como líder.

2014.- Equipos de rescate salvan a veinte mineros atrapados en una mina de oro al norte de Nicaragua tras un derrumbe.

2017.- Se produce un hito en la arqueología subacuática mundial al recuperarse dos cañones del siglo XVI del pecio ‘Las Mercedes’ hundido en el golfo de Cádiz en 1804.

2022.- La Fiscalía de Nueva York entrega a España dos tomos editados a finales del siglo XVII con escritos de sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), sacados ilegalmente de España.

2023.- El Museo Paleontológico de San Pedro (Argentina) informa del descubrimiento del cráneo fosilizado de una nueva especie de anuro, un anfibio depredador que vivió durante el Pleistoceno en la región.

Nacimientos

1334.- Pedro I, apodado “el Cruel”, rey de Castilla.

1908.- Fred Mac Murray, actor estadounidense.

1917.- Vladimir Romanoff, Gran Duque de Rusia.

1927.- José Luis Pecker, locutor y periodista español.

1936.- Esther Tusquets, editora española.

1939.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

1944.- Carmen Sarmiento, periodista española.

1970.- Cameron Díaz, actriz estadounidense.

1982.- Andy Roddick, tenista norteamericano.

Defunciones

1935.- Henri Barbusse, escritor francés.

1994.- Lindsay Anderson, escritor y cineasta británico.

2003.- Charles Bronson, actor estadounidense.

2006.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio Premio Nobel 1988.

.- Glenn Ford, actor estadounidense.

2007.- José Luis de Vilallonga, aristócrata y escritor español.

.- Blanca Sánchez, artista española, galerista e impulsora de la “Movida madrileña”.

2012.- Carlos Larrañaga, actor español.

2013.- Manuel Martín Ferrand, periodista español.

2014.- Manuel Pertegaz, modisto español.

2019.- Valerie Harper, actriz estadounidense conocida por la serie televisiva “The Mary Tyler Moore Show”.

2022.- Mijaíl Gorbachov, último presidente de la URSS y padre de la perestroika.

2023.- Mohamed Al Fayed, empresario y multimillonario egipcio.