Efemérides del 27 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy?

El 27 de enero de 1967 fallecieron los astronautas estadounidenses Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee tras incendiarse la cápsula del ‘Apolo 1’ durante un entrenamiento.

Otras efemérides

1880.- Thomas Edison obtiene la patente de la bombilla eléctrica.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1923.- El Partido Nacionalsocialista de Alemania (Nazi) celebra en Múnich su primer congreso.

1944.- El Ejército Rojo rompe el cerco de Leningrado tras 871 días de asedio nazi.

1945.- Las tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia.

1948.- En Estados Unidos sale a la venta el primer grabador de cinta magnética.

1965.- El general Nguyen Khanh se hace con el poder en Vietnam del Sur.

1973.- Vietnam del Norte y EEUU firman en París un tratado para poner fin a la guerra del Vietnam.

2002.- Más de 600 muertos a consecuencia de un incendio en un polvorín de Lagos (Nigeria). La mayoría perecieron ahogados al intentar huir de las explosiones.

2013.- Un incendio en la discoteca Kiss de Santa María (Brasil) causa la muerte de 242 personas, la mayoría jóvenes universitarios.

2017.- El exdictador panameño Antonio Noriega declara por primera vez ante un juez en su país por los cargos de asesinato por los que fue condenado en ausencia mientras cumplía cárcel en EEUU por narcotráfico.

LEE TAMBIÉN: Diosdado Cabello cifra en 808 excarcelados y niega que en Venezuela haya presos políticos

2018.- Más de cien muertos en un atentado talibán perpetrado con una ambulancia bomba en el centro de Kabul.

2020.- China confirma el primer muerto por coronavirus en Pekín.

2022.- Xiomara Castro jura como presidenta de Honduras, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer dicho cargo en el país.

Nacimientos

1756.- Wolfgang A. Mozart, músico austríaco.

1832.- Charles Dodgson ‘Lewis Carroll’, escritor británico,

1859.- Guillermo II de Alemania, último emperador (káiser) del Imperio alemán y último rey de Prusia.

1922.- Anne Chapman, antropóloga estadounidense.

1934.- Edith Cresson, política francesa, la primera mujer en desempeñar el cargo de primer ministro de Francia, entre 1991 y 1992.

1941.- Beatrice Hill Tinsley, astrónoma y cosmóloga de Nueva Zelanda, nacida en Inglaterra.

1948.- Mijail Baryshnikov, bailarín y coreógrafo letón.

1949.-Nkosazana Dlamini-Zuma, política sudafricana y activista antiapartheid.

1964.- Bridget Fonda, actriz estadounidense.

1979.- Rosamund Pike, actriz británica.

Defunciones

1901.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.

1986.- Lilí Palmer, actriz alemana.

1994.- Claude Akins, actor estadounidense.

2005.- Aurélie Nemours, poetisa y pintora francesa.

2006.- Johannes Rau, expresidente de Alemania.

2008.- Suharto, exdictador de Indonesia.

2009.- John Updike, escritor estadounidense.

2010.- J.D. Salinger, escritor estadounidense.

2018.- Ingvar Kamprad, empresario sueco, fundador de IKEA.

2019.- Tulio Mora, poeta peruano.