Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En un 27 de febrero, pero de 1951, hace 75 años, Estados Unidos ratifica la XXII enmienda de la Constitución, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.
En un 27 de febrero, pero de 1951, hace 75 años, Estados Unidos ratifica la XXII enmienda de la Constitución, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.
OTRAS EFEMÉRIDES
1844.- La República Dominicana alcanza la independencia definitiva, tras 22 años de dominación haitiana.
1900.- El Partido Laborista británico nace en la Conferencia de los Sindicatos Socialistas celebrada en Londres.
PUEDES VER: Trump afirma que no le gusta ver a Clinton declarar sobre Epstein ante el Congreso
1933.- Un incendio provocado en el edificio del Reichstag en Berlín es utilizado por el canciller de Alemania, Adolf Hitler, para suspender los derechos civiles e iniciar la dictadura nazi.
1967.- La banda británica Pink Floyd termina de grabar en Londres su primer sencillo, Arnold Layne, compuesto por Syd Barrett.
1976.- Los líderes del Frente Polisario proclaman la República Árabe Saharaui Democrática, un día después de que España anunciase el fin de su presencia en el Sáhara Occidental.
1980.- Miembros del colombiano M-19 asaltan la embajada dominicana en Bogotá y secuestran a diplomáticos durante dos meses.
1989.- Comienza una revuelta popular en contra del alza del precio de la gasolina del Gobierno venezolano, denominada el ‘Caracazo’, cuya represión causará decenas de muertos y centenares de heridos.
2004.- El fundador de la secta apocalíptica japonesa ‘La Verdad Suprema’, Shoko Asahara, es sentenciado a muerte por terrorismo.
2006.- El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU inicia el primer proceso por genocidio contra el Estado de Serbia y Montenegro.
LEE TAMBIÉN: Trump dice que aún no ha decidido nada sobre Irán aunque no le gusta como está negociando
2010.- Un terremoto de magnitud 8,8 causa más de 500 muertos y 2 millones de damnificados en una de las peores tragedias naturales vividas en Chile.
2014.- Un grupo armado prorruso toma las sedes del Parlamento y el Gobierno de Crimea, días después del derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukóvich.
2022.- La UE acuerda, por primer vez en su historia, financiar el aprovisionamiento de armas en la guerra que libra Ucrania contra el invasor ruso.
2025.- El político kurdo Abdullah Öcalan, fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), pide a su organización que se disuelva.
NACIMIENTOS
1823.- Ernesto Renan, escritor, arqueólogo e historiador francés.
1845.- Ricardo Bellver, escultor español.
1863.- Joaquín Sorolla, pintor español.
1902.- John Steinbeck, escritor estadounidense.
1910.- Joan Bennett, actriz estadounidense.
1912.- Lawrence Durrell, novelista británico.
1923.- Dexter Gordon, músico de jazz estadounidense.
1930.- Joanne Woodward, actriz estadounidense.
1932.- Elizabeth Taylor, actriz británica.
1939.- Kenzō Takada, diseñador japonés, fundador de la marca de ropa Kenzo.
1950.- Franco Moschino, diseñador de moda italiano.
MIRA AQUÍ: Trump dice que EE.UU. estudia una “toma de control amistosa” de Cuba
1967.- Jonathan Ive, diseñador británico, artífice del diseño de varios productos de la tecnológica Apple.
2003.- César Pantoja, estrella mexicana de Tik Tok.
DEFUNCIONES
1887.- Aleksandr Borodín, compositor ruso.
1928.- Juan Vázquez de Mella, político y escritor español.
1939.- Nadezhda Krúpskaya, revolucionaria rusa, esposa de Lenin.
1993.- Lillian Gish, actriz estadounidense.
2001.- José Garcia Nieto, poeta español.
2013.- Stéphane Hessel, filósofo y activista franco alemán.
2014.- Huber Matos, comandante histórico de la revolución cubana.
2015.- Leonard Nimoy, actor estadounidense.
2022.- Carlos Álvarez, poeta español.
2025.- Boris Spassky, ajedrecista ruso nacionalizado francés que fue campeón del mundo.
VIDEO RECOMENDADO
- Demócratas exigen que Trump testifique ante el Congreso sobre el caso Epstein
- Delcy Rodríguez llama “socio y amigo” a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela
- Irán adopta tono positivo tras negociaciones con EE.UU., que proseguirán la próxima semana
- Hillary Clinton pide que Trump sea llamado a declarar “bajo juramento” ante comisión Epstein del Congreso
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.