Escena histórica que representa la ratificación de la Vigésima Segunda Enmienda en 1951, estableciendo el límite de dos mandatos presidenciales en Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 27 de febrero, pero de 1951, hace 75 años, Estados Unidos ratifica la XXII enmienda de la Constitución, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.

