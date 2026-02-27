En un 27 de febrero, pero de 1951, hace 75 años, Estados Unidos ratifica la XXII enmienda de la Constitución, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1844.- La República Dominicana alcanza la independencia definitiva, tras 22 años de dominación haitiana.

1900.- El Partido Laborista británico nace en la Conferencia de los Sindicatos Socialistas celebrada en Londres.

PUEDES VER: Trump afirma que no le gusta ver a Clinton declarar sobre Epstein ante el Congreso

1933.- Un incendio provocado en el edificio del Reichstag en Berlín es utilizado por el canciller de Alemania, Adolf Hitler, para suspender los derechos civiles e iniciar la dictadura nazi.

1967.- La banda británica Pink Floyd termina de grabar en Londres su primer sencillo, Arnold Layne, compuesto por Syd Barrett.

1976.- Los líderes del Frente Polisario proclaman la República Árabe Saharaui Democrática, un día después de que España anunciase el fin de su presencia en el Sáhara Occidental.

1980.- Miembros del colombiano M-19 asaltan la embajada dominicana en Bogotá y secuestran a diplomáticos durante dos meses.

1989.- Comienza una revuelta popular en contra del alza del precio de la gasolina del Gobierno venezolano, denominada el ‘Caracazo’, cuya represión causará decenas de muertos y centenares de heridos.

2004.- El fundador de la secta apocalíptica japonesa ‘La Verdad Suprema’, Shoko Asahara, es sentenciado a muerte por terrorismo.

2006.- El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU inicia el primer proceso por genocidio contra el Estado de Serbia y Montenegro.

LEE TAMBIÉN: Trump dice que aún no ha decidido nada sobre Irán aunque no le gusta como está negociando

2010.- Un terremoto de magnitud 8,8 causa más de 500 muertos y 2 millones de damnificados en una de las peores tragedias naturales vividas en Chile.

2014.- Un grupo armado prorruso toma las sedes del Parlamento y el Gobierno de Crimea, días después del derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukóvich.

2022.- La UE acuerda, por primer vez en su historia, financiar el aprovisionamiento de armas en la guerra que libra Ucrania contra el invasor ruso.

2025.- El político kurdo Abdullah Öcalan, fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), pide a su organización que se disuelva.

NACIMIENTOS

1823.- Ernesto Renan, escritor, arqueólogo e historiador francés.

1845.- Ricardo Bellver, escultor español.

1863.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1902.- John Steinbeck, escritor estadounidense.

1910.- Joan Bennett, actriz estadounidense.

1912.- Lawrence Durrell, novelista británico.

1923.- Dexter Gordon, músico de jazz estadounidense.

1930.- Joanne Woodward, actriz estadounidense.

1932.- Elizabeth Taylor, actriz británica.

1939.- Kenzō Takada, diseñador japonés, fundador de la marca de ropa Kenzo.

1950.- Franco Moschino, diseñador de moda italiano.

1967.- Jonathan Ive, diseñador británico, artífice del diseño de varios productos de la tecnológica Apple.

2003.- César Pantoja, estrella mexicana de Tik Tok.

DEFUNCIONES

1887.- Aleksandr Borodín, compositor ruso.

1928.- Juan Vázquez de Mella, político y escritor español.

1939.- Nadezhda Krúpskaya, revolucionaria rusa, esposa de Lenin.

1993.- Lillian Gish, actriz estadounidense.

2001.- José Garcia Nieto, poeta español.

2013.- Stéphane Hessel, filósofo y activista franco alemán.

2014.- Huber Matos, comandante histórico de la revolución cubana.

2015.- Leonard Nimoy, actor estadounidense.

2022.- Carlos Álvarez, poeta español.

2025.- Boris Spassky, ajedrecista ruso nacionalizado francés que fue campeón del mundo.

VIDEO RECOMENDADO