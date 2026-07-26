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Resumen

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Delegados militares firman el armisticio de 1953 que puso fin a los combates de la Guerra de Corea, marcando el inicio de un alto el fuego que continúa vigente. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Delegados militares firman el armisticio de 1953 que puso fin a los combates de la Guerra de Corea, marcando el inicio de un alto el fuego que continúa vigente. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 27 de julio, pero de 1929, se firmó el convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, y ese mismo día de 1953 se pactó el armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas.

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