Un 27 de julio, pero de 1929, se firmó el convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, y ese mismo día de 1953 se pactó el armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1866.- Inauguración en EEUU del primer cable telegráfico trasatlántico.

1940.- Bugs Bunny, el denominado “Conejo de la suerte” de la Warner Bros, hace su debut en el corto “Wild Hare”.

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1974.- La Cámara de Representantes de EEUU inicia el proceso de destitución contra el presidente Nixon por el caso Watergate.

1978.- El Congreso de los Diputados español aprueba las leyes antiterrorista y de la Policía.

1983.- La cantante estadounidense Madonna publica “Madonna”, su primer álbum de estudio.

1988.- Se aprueba en Brasil una nueva Constitución con grandes innovaciones pese a la oposición del presidente José Sarney.

1990.- Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética.

1993.- El cubano Javier Sotomayor bate el récord del mundo de salto de altura al franquear el listón situado a 2,45 metros en Salamanca (España), todavía no superado.

1996.- Un atentado con una bomba casera causa dos muertos y un centenar de heridos en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

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2004.- Un tribunal de Burdeos anula la primera boda homosexual de Francia, celebrada el 5 de junio en Begles.

2016.- El Parlamento de Cataluña desoye al Tribunal Constitucional y aprueba su vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.

2018.- El Gobierno español aprueba un real decreto que recupera la sanidad universal.

2018.- The Walt Disney Company compra todas las acciones de la 21st Century Fox.

2018.- Entra en vigor el acuerdo que delimita las áreas marítimas de México y Cuba en el Golfo de México.

2020.- Julian Assange fue víctima de un espionaje sistemático a favor de EEUU por una empresa de seguridad española, según declaran ante un tribunal español.

2021.- El Vaticano celebra por primera vez un juicio sobre un cardenal, Angelo Becciu, por supuestos delitos relacionados con inversiones inmobiliarias.

2022.- Hallazgo en Angola de un diamante rosa de 170 quilates en bruto, el mayor de los últimos 300 años.

NACIMIENTOS

1824.- Alejandro Dumas hijo, escritor francés.

1867.- Enrique Granados, compositor español.

1912.- Igor Markevitch, músico ruso.

1915.- Mario del Mónaco, tenor italiano.

1939.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

1940.- Pina Bausch, coreógrafa y bailarina alemana.

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1941.- Guillermo Summers, dibujante español.

1968.- Maria Grazia Cucinotta, actriz italiana.

DEFUNCIONES

1276.- Jaime I el Conquistador, rey de Aragón.

1946.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1970.- Antonio Oliveira Salazar, exdictador portugués.

1980.- Reza Pahlevi, exsha de Irán.

1981.- William Wyler, cineasta estadounidense.

1984.- James Mason, actor británico.

1994.- Rosa Chacel, escritora española.

1995.- Miklos Rozsa, compositor húngaro.

2003.- Bob Hope, actor estadounidense.

2007.- Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución española.

2013.- Fernando Alonso, “padre” del ballet de Cuba.

2017.- Sam Shepard, actor y dramaturgo estadounidense.

2025.- Edgar Allan García, escritor ecuatoriano.

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