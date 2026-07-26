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Un 27 de julio, pero de 1929, se firmó el convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, y ese mismo día de 1953 se pactó el armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas.
Un 27 de julio, pero de 1929, se firmó el convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, y ese mismo día de 1953 se pactó el armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas.
OTRAS EFEMÉRIDES
1866.- Inauguración en EEUU del primer cable telegráfico trasatlántico.
1940.- Bugs Bunny, el denominado “Conejo de la suerte” de la Warner Bros, hace su debut en el corto “Wild Hare”.
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1974.- La Cámara de Representantes de EEUU inicia el proceso de destitución contra el presidente Nixon por el caso Watergate.
1978.- El Congreso de los Diputados español aprueba las leyes antiterrorista y de la Policía.
1983.- La cantante estadounidense Madonna publica “Madonna”, su primer álbum de estudio.
1988.- Se aprueba en Brasil una nueva Constitución con grandes innovaciones pese a la oposición del presidente José Sarney.
1990.- Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética.
1993.- El cubano Javier Sotomayor bate el récord del mundo de salto de altura al franquear el listón situado a 2,45 metros en Salamanca (España), todavía no superado.
1996.- Un atentado con una bomba casera causa dos muertos y un centenar de heridos en los Juegos Olímpicos de Atlanta.
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2004.- Un tribunal de Burdeos anula la primera boda homosexual de Francia, celebrada el 5 de junio en Begles.
2016.- El Parlamento de Cataluña desoye al Tribunal Constitucional y aprueba su vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.
2018.- El Gobierno español aprueba un real decreto que recupera la sanidad universal.
2018.- The Walt Disney Company compra todas las acciones de la 21st Century Fox.
2018.- Entra en vigor el acuerdo que delimita las áreas marítimas de México y Cuba en el Golfo de México.
2020.- Julian Assange fue víctima de un espionaje sistemático a favor de EEUU por una empresa de seguridad española, según declaran ante un tribunal español.
2021.- El Vaticano celebra por primera vez un juicio sobre un cardenal, Angelo Becciu, por supuestos delitos relacionados con inversiones inmobiliarias.
2022.- Hallazgo en Angola de un diamante rosa de 170 quilates en bruto, el mayor de los últimos 300 años.
NACIMIENTOS
1824.- Alejandro Dumas hijo, escritor francés.
1867.- Enrique Granados, compositor español.
1912.- Igor Markevitch, músico ruso.
1915.- Mario del Mónaco, tenor italiano.
1939.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.
1940.- Pina Bausch, coreógrafa y bailarina alemana.
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1941.- Guillermo Summers, dibujante español.
1968.- Maria Grazia Cucinotta, actriz italiana.
DEFUNCIONES
1276.- Jaime I el Conquistador, rey de Aragón.
1946.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.
1970.- Antonio Oliveira Salazar, exdictador portugués.
1980.- Reza Pahlevi, exsha de Irán.
1981.- William Wyler, cineasta estadounidense.
1984.- James Mason, actor británico.
1994.- Rosa Chacel, escritora española.
1995.- Miklos Rozsa, compositor húngaro.
2003.- Bob Hope, actor estadounidense.
2007.- Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución española.
2013.- Fernando Alonso, “padre” del ballet de Cuba.
2017.- Sam Shepard, actor y dramaturgo estadounidense.
2025.- Edgar Allan García, escritor ecuatoriano.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.