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Resumen

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El presidente Juan Manuel Santos estrecha manos durante un acto simbólico de paz que marca el fin del conflicto con las FARC. Foto: Imagen generada con IA Chat GPT
El presidente Juan Manuel Santos estrecha manos durante un acto simbólico de paz que marca el fin del conflicto con las FARC. Foto: Imagen generada con IA Chat GPT
Por Agencia EFE

En un 27 de junio, pero de 2017, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, da por cerrado el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, en un acto en el que esa guerrilla completó de manera simbólica su proceso de dejación de armas.

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