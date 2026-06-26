En un 27 de junio, pero de 2017, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, da por cerrado el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, en un acto en el que esa guerrilla completó de manera simbólica su proceso de dejación de armas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1801.- La Francia de Napoleón capitula ante los ingleses en Egipto después de la batalla de Alejandría.

1898.- Comienza el sitio de Baler en la isla filipina de Luzón, asedio al que hicieron frente 33 soldados españoles que resistieron incomunicados durante 337 días. Fueron ‘los últimos de Filipinas’ y al salir el 2 junio de 1899, hacía tiempo que España se había rendido ante EE.UU.

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1900.- Firma en París del Convenio de delimitación de las posesiones españolas y francesas en el golfo de Guinea y el Sáhara occidental.

1905.- Se amotina la tripulación del acorazado ruso ‘Potemkin’ por sus malas condiciones de vida.

1940.- II Guerra Mundial: los alemanes izan la bandera con la cruz gamada en la frontera franco-española de Hendaya.

1954.- Primera central nuclear civil del mundo, instalada en Obninsk, cerca de Moscú.

1967.- Primer cajero automático, instalado en una sucursal del Barclays Bank en Enfield (Reino Unido).

1968.- Publicado el ‘Manifiesto de las 2.000 palabras’, del escritor Ludvík Vaculík, en apoyo al proyecto político aperturista de la ‘Primavera de Praga’.

1972.- Se funda la empresa de videojuegos Atari.

1996.- La escritora Ana María Matute, elegida académica de la Real Academia Española (RAE).

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2007.- Tony Blair dimite como primer ministro del Reino Unido.

2008.- Bill Gates se retira de Microsoft.

2012.- Histórico encuentro en Irlanda del Norte entre Isabel II y el vice primer ministro norirlandés y excomandante del IRA, Martin McGuinness.

NACIMIENTOS

1838.- Pablo Mauser, fabricante de armas alemán.

1880.- Helen Keller, escritora y activista política sordociega estadounidense.

1941.- Krzysztof Kieslowski, cineasta polaco.

1943.- Carlos Mejía Godoy, cantante y compositor nicaragüense.

1955.- Isabelle Adjani, actriz y cantante francesa.

1965.- Juanjo Artero, actor español.

1975.- Asier Etxeandia, actor español.

1984.- Tamara, cantante española.

- Khloé Kardashian, modelo estadounidense.

1999.- Aitana, cantante española.

DEFUNCIONES

1844.- Joseph Smith, estadounidense, fundador de los mormones.

1983.- Alberto Ginastera, compositor argentino.

2001.- Jack Lemmon, actor estadounidense.

2007.- Liz Claiborne, diseñadora belga afincada en EE.UU.

2014.- Bobby Womack, cantante estadounidense.

2016.- Bud Spencer, actor italiano.

2017.- Michael Nyqvist, actor sueco.

- Michael Bond, escritor británico, creador del oso Paddington.

2023.- Carmen Sevilla, cantante y presentadora de TV española.