En un 27 de marzo, pero de 1845, nace Wilhelm Conrad Roentgen, físico alemán, cuyo descubrimiento de los rayos X en 1895 revolucionó no solo el campo de la medicina, sino también la física.

OTRAS EFEMÉRIDES

1854.- Francia e Inglaterra, aliadas de Turquía, declaran la guerra a Rusia, con lo que comienza la Guerra de Crimea.

1871.- Las selecciones nacionales de rugby de Escocia e Inglaterra juegan en Edimburgo el primer partido internacional de esta modalidad deportiva.

1933.- Japón se retira de la Sociedad de Naciones.

1958.- Nikita Kruschev asume la presidencia del Consejo de ministros de la Unión Soviética.

1968.- Suharto asume la presidencia de Indonesia con plenos poderes para gobernar.

1973.- El actor estadounidense Marlon Brando rechaza el premio Óscar por su papel en “El Padrino” en protesta por el trato a la población nativa americana.

1977.- La colisión entre dos aviones Boeing 747 (Jumbos) de las compañías KLM y Pan Am, en la pista de despegue del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla española de Tenerife, provoca la muerte de 583 personas, en lo que fue la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación comercial.

1993.- El secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, es elegido presidente de la República Popular China.

1996.- Condenado a cadena perpetua y seis años adicionales el extremista judío Igal Amir por el asesinato del primer ministro Isaac Rabin.

2004.- El prototipo de nuevo avión no tripulado de la NASA, el X-43A, pasa con éxito su prueba de vuelo a 8.000 kilómetros por hora, siete veces la velocidad del sonido.

2006.- El expresidente de Chile Ricardo Lagos asume la presidencia del Club de Madrid, organismo dedicado al fortalecimiento de la democracia en el mundo.

2016.- El diario británico ‘The Independent’ publica su última edición en papel y a partir de este día solo tiene formato digital.

2021.- China e Irán sellan su alianza con un pacto de cooperación económica de 25 años.

2022.- Will Smith, ganador del Oscar al mejor actor protagonista, agrede al cómico Chris Rock tras un chiste de éste sobre su esposa.

2023.- Humza Yousaf, es elegido nuevo líder del Partido Nacional Escocés (SNP).

NACIMIENTOS

1851.- Ruperto Chapí, compositor español de zarzuelas.

1903.- Xavier Villaurrutia, poeta y escritor mexicano.

1909.- Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense.

1927.- Mstislav Rostropovich, músico ruso.

1952.- María Schneider, actriz de cine francesa.

1963.- Quentin Tarantino, cineasta estadounidense.

DEFUNCIONES

1770.- Juan Bautista Tiépolo, pintor italiano.

1960.- Gregorio Marañón, médico y humanista español.

1968.- Yuri Gagarin, primer astronauta soviético.

1995.- Ana Mariscal, actriz y directora de cine española.

2002.- Billy Wilder, cineasta norteamericano.

2018.- Stéphane Audran, actriz francesa.

2022.- Enrique Pinti, actor y director, icono del humor argentino.

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