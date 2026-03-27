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Mural que representa la casa en la que vivió Wilhelm Röntgen desde 1863 hasta 1865 en la calle Schalkwijkstraat de Utrecht. (Jackie Sleper vía Wikimedia Commons)
Mural que representa la casa en la que vivió Wilhelm Röntgen desde 1863 hasta 1865 en la calle Schalkwijkstraat de Utrecht. (Jackie Sleper vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 27 de marzo, pero de 1845, nace Wilhelm Conrad Roentgen, físico alemán, cuyo descubrimiento de los rayos X en 1895 revolucionó no solo el campo de la medicina, sino también la física.

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