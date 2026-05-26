Un 27 de mayo de 2016, hace ahora diez años, Barack Obama visitó Hiroshima, en Japón, en lo que fue la primera visita de un presidente de Estados Unidos al escenario del lanzamiento de la bomba atómica, al final de la Segunda Guerra Mundial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1931.- El físico suizo Auguste Piccard y su asistente Paul Kipfer alcanzan la estratosfera en una cápsula presurizada, convirtiéndose en los primeros humanos en hacerlo.

1933.- Inauguración de la Exposición Universal de Chicago.

1941.- Segunda Guerra Mundial. El acorazado alemán ‘Bismarck’ es hundido por barcos de guerra británicos en el Atlántico Norte.

1994.- El Nobel de Literatura ruso Alexandr Solzhenitsyn regresa a Rusia después de veinte años de exilio en EE.UU.

2006.- Mueren más de 8.000 personas en la isla de Java a causa de un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter.

2009.- Tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones, el FC Barcelona culmina una temporada histórica al alcanzar el triplete (Liga de Campeones de la UEFA, la Copa y la Liga).

2012.- El director austriaco Michael Haneke gana la Palma de Oro del Festival de Cannes por su película Amour (Amor).

2014.- El papa Francisco afirma que el celibato sacerdotal no es un dogma y se puede hablar de ello.

2015.- Siete dirigentes de la FIFA son detenidos en Suiza por corrupción.

.- El Estado Islámico asesina a 20 miembros del régimen sirio en el teatro romano de Palmira.

2019.- El emérito rey Juan Carlos anuncia su retirada de las actividades institucionales desde el 2 de junio.

2022.- La Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompe con el Patriarcado de Moscú por apoyar la “operación militar especial” rusa en Ucrania.

NACIMIENTOS

1881.- Cesáreo Bernaldo de Quirós, pintor argentino.

1913.- José Vela Zanetti, pintor y académico español.

.- Vicente Calderón, expresidente del club de fútbol Atlético de Madrid.

1918.- Yasuhiro Nakasone, exprimer ministro japonés.

1922.- Christopher Lee, actor británico.

1923.- Henry Kissinger, político estadounidense de origen alemán.

1924.- Jaime Lusinchi, expresidente de Venezuela.

1940.- Mariano Haro, atleta español.

1943.- Eduardo “Teddy” Bautista García, músico y compositor español.

1951.- María Pilar Cuesta (Ana Belén), actriz y cantante española.

1994.- Willy Hernangómez, jugador de baloncesto, español.

DEFUNCIONES

1564.- Juan Calvino, teólogo reformista protestante francés.

1840.- Niccolo Paganini, violinista y compositor italiano.

1910.- Robert Koch, médico alemán, descubridor del bacilo de la tuberculosis.

1930.- Gabriel Miró, novelista español.

1939.- Joseph Roth, escritor austriaco.

1964.- Jawaharlal Nehru, ex primer ministro de la India.

1993.- Enzo Benedetto, escritor y pintor italiano.

2000.- Gonzalo de Borbón y Dampierre, aristócrata español.

.- Donato Racciatti, músico y compositor ítalo-uruguayo, una de las principales figuras del tango.

2004.- Umberto Agnelli, empresario italiano, expresidente de Fiat.

2011.- Jeff Conaway, actor estadounidense.

2022.- Angelo Sodano, cardenal italiano.

2024.- Eduardo Contreras, abogado chileno que presentó la primera querella por delitos de lesa humanidad contra Pinochet.

VIDEO RECOMENDADO

Donald Trump moderó este domingo 24 de mayo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. (AFP)

SOBRE EL AUTOR