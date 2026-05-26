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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, coloca una corona de flores en el cenotafio del parque Memorial de la Paz en Hiroshima, el 27 de mayo de 2016. (Foto de TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, coloca una corona de flores en el cenotafio del parque Memorial de la Paz en Hiroshima, el 27 de mayo de 2016. (Foto de TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)
/ TOSHIFUMI KITAMURA
Por Agencia EFE

Un 27 de mayo de 2016, hace ahora diez años, Barack Obama visitó Hiroshima, en Japón, en lo que fue la primera visita de un presidente de Estados Unidos al escenario del lanzamiento de la bomba atómica, al final de la Segunda Guerra Mundial.

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