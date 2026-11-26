En un 27 de noviembre, pero de 1895, el científico e inventor sueco Alfred Nobel establece en su testamento cinco premios anuales para reconocer contribuciones destacadas a la humanidad en física y química, fisiología o medicina, literatura y paz.

OTRAS EFEMÉRIDES

1868.- El emperador japonés Mutsuhito traslada su residencia de Kioto a Edo, que pasa a llamarse Tokio.

1912.- España y Francia firman un tratado por el que establecen sus respectivas zonas de influencia en Marruecos.

1970.- El papa Pablo VI sufre un intento de atentado en Manila (Filipinas).

1971.- La sonda soviética Mars 2 llega a Marte. Su módulo de aterrizaje se estrella contra la superficie y se convierte en el primer objeto humano en alcanzar el planeta.

1978.- Se funda en Turquía el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

1983.- Un Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca se estrella en Mejorada del Campo (Madrid) cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Mueren 181 personas.

1985.- El cometa Halley alcanza su punto de mayor aproximación a la Tierra, a unos 92,9 millones de kilómetros.

1992.- Un incendio destruye parte del palacio vienés de Hofburg, antigua residencia imperial de los Habsburgo.

1994.- Francisco Valera, de 20 años, gana el Campeonato de España de golf y se convierte en el campeón más joven de la historia del torneo.

1995.- Jefes de Estado y ministros de 27 países, 15 de la Unión Europea y 12 del Mediterráneo, participan en Barcelona en la primera Conferencia Euromediterránea.

1996.- Concluye en Costa Rica la Cumbre del Ozono, en la que representantes de 164 países aprueban medidas obligatorias para proteger la capa de ozono.

2008.- El escritor Juan Marsé recibe el Premio Cervantes.

2012.- Los restos del líder palestino Yaser Arafat, fallecido en 2004, son exhumados para investigar la posibilidad de que hubiera sido envenenado.

2013.- Silvio Berlusconi es expulsado del Senado italiano tras su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

2016.- Argentina gana por primera vez la Copa Davis de tenis.

2019.- La Justicia brasileña ratifica y eleva a 17 años y un mes de prisión la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

2020.- El arqueólogo francés François Desset anuncia que ha descifrado el elamita lineal, un sistema de escritura utilizado en el actual Irán hace unos 4.400 años.

2024.- Se publica ‘Libertad. Memorias 1954-2021’, la autobiografía de la excanciller alemana Angela Merkel.

2025.- Un juez español envía a prisión preventiva al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García por riesgo de fuga.

NACIMIENTOS

1898.- José María Gil-Robles, político español.

1942.- Jimi Hendrix, músico y cantante estadounidense.

1945.- Felipe Campuzano, pianista y compositor español.

1957.- Caroline Kennedy, abogada y diplomática estadounidense, hija del 35.° presidente de EE.UU.

1960.- Yulia Timoshenko, política ucraniana.

1965.- Rachida Dati, política francesa.

1969.- Natalia Millán, actriz, bailarina y cantante española.

1978.- Unax Ugalde, actor español.

DEFUNCIONES

1811.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1953.- Eugene Gladstone O’Neill, dramaturgo estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1936.

1983.- Manuel Escorza, escritor peruano.

1998.- Gloria Fuertes, poetisa española.

2021.- Almudena Grandes, escritora española.

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Los secuestradores “estaban tomando desde muy temprano, se paseaban con botellas de whisky en la mano” y ponían música, recuerda Carlos Tapia, una de las 75 personas que fueron tomadas como rehenes en un supermercado en el puerto colombiano de Cartagena. (AFP)

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