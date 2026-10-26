En un 27 de octubre, pero de 1492, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba.

OTRAS EFEMÉRIDES

1682.- En Estados Unidos se funda la ciudad de Filadelfia.

1795.- España y Estados Unidos firman el Tratado de San Lorenzo, conocido como Tratado de Amistad, Límites y Navegación, el primero entre ambos países.

1807.- Firmado en Francia el Tratado de Fontainebleau, por el que Napoleón logra que las tropas francesas entren en territorio español para atacar Portugal, lo que origina la invasión francesa.

1922.- Tiene lugar la Marcha sobre Roma, organizada por Benito Mussolini, dirigente del Partido Nacional Fascista, que marcó el comienzo del gobierno fascista en Italia.

1924.- Matilde Pérez Molla, primera mujer alcaldesa de España en el municipio alicantino de Quatretondeta.

1946.- En Venezuela, las mujeres ejercen por primera vez su derecho al voto.

1971.- El dictador Mobutu Sese Seko rebautiza la República del Congo como República del Zaire.

1977.- Dirigentes de los principales partidos políticos españoles firman los Pactos de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España.

1978.- El presidente egipcio, Anuar El-Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Beguin, distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.

1979.- Las islas de San Vicente y las Granadinas se declaran independientes del Reino Unido.

1990.- Descubierta una nueva galaxia sesenta veces mayor que la Vía Láctea.

1991.- El Parlamento de Turkmenistán aprueba la ley de independencia tras un referéndum a favor de la escisión de la Unión Soviética.

1993.- En Rusia, el presidente Boris Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo.

1998.- Gerhard Schroeder es investido canciller federal alemán.

1999.- El primer ministro de Armenia, Vazguén Sarkisián, y otros seis políticos son asesinados en el Parlamento de Eriván por nacionalistas radicales que irrumpieron a tiros en la sede del Legislativo.

2004.- En la isla de Flores (Indonesia) aparecen restos del Homo Floresiensis, que habría vivido en la Tierra hace unos 18.000 años.

2006.- El dictador chileno Augusto Pinochet es procesado por secuestros y torturas cometidos en el centro de detención Villa Grimaldi durante la dictadura (1973-1990).

2011.- El príncipe Nayef bin Abdulaziz es designado heredero al trono saudí, tras la muerte del príncipe Sultán bin Abdulaziz.

2012.- El huracán Sandy abandona las islas Bahamas, tras causar al menos 38 muertes y decenas de miles de desplazados en una amplia zona del Caribe.

2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la muerte de Al Bagdadi, líder del Estado Islámico (EI).

2022.- El magnate estadounidense Elon Musk confirma la compra de la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.

NACIMIENTOS

1858.- Theodore Roosevelt, expresidente de EEUU, Premio Nobel de la Paz 1906.

1914.- Dylan Thomas, escritor galés.

1922.- Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela.

1923.- Roy Lichtenstein, pintor y escultor estadounidense.

1936.- Conchita Bautista, cantante y actriz española.

1945.- Luiz Inacio “Lula” da Silva, presidente de Brasil.

1952.- Roberto Benigni, actor y director de cine italiano.

1986.- Alba González Villa, conocida como Alba Flores, actriz española.

DEFUNCIONES

1990.- Xavier Cugat, músico español.

1993.- José Ángel Battistessa, escritor y crítico literario argentino.

2010.- Néstor Kirchner, expresidente argentino.

2013.- Lou Reed, músico y cantante estadounidense.

2016.- Takahito Mikasa, príncipe de Japón.

2017.- Juan José Ayuso, escritor y periodista dominicano.

2019.- Vladímir Bukovsky, escritor y disidente soviético.

2022.- Riejo Kodama, diseñadora japonesa de viedojuegos.

2024.- Ana Messuti, abogada española de la denominada “querella Argentina”.

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El presidente Donald Trump anunció el lunes 26 de octubre una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude electoral en Estados Unidos, en un nuevo intento de reforzar su afirmación sin pruebas de que ganó las elecciones de 2020 y a días de las legislativas de mitad de mandato. (AFP)

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