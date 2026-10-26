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Pintura de 1893 que muestra a Cristobal Colón a su llegada al Nuevo Mundo. (Prang Educational Co.)
Pintura de 1893 que muestra a Cristobal Colón a su llegada al Nuevo Mundo. (Prang Educational Co.)
Por Agencia EFE

En un 27 de octubre, pero de 1492, Cristóbal Colón descubre la isla de Cuba.

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