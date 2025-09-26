Efemérides del 27 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 27 de septiembre, pero de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron en Berlín la alianza militar que consolidó las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial.

Otras efemérides

1821.- La entrada de las tropas de Agustín de Iturbe en la capital marcan el fin del proceso de independencia de México después de una década.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1937.- Se declara extinguido el tigre de Bali al ser cazado el último ejemplar.

1962.- Se instaura la República Árabe de Yemen.

1964.- La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, según el cual Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1970.- El rey Husein y Yaser Arafat firman en El Cairo un acuerdo que pone fin a los enfrentamientos armados en Jordania entre jordanos y palestinos.

1975.- Tienen lugar en España, en las ciudades de Madrid, Barcelona y Burgos, los últimos fusilamientos del régimen franquista. Son ejecutados 2 miembros de la organización terrorista ETA y 3 del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico).

1988.- El atleta canadiense Ben Johnson es descalificado y sancionado por dopaje en las Olimpíadas de Seúl. Dos días antes, había batido el récord del mundo al derrotar a Carl Lewis.

1992.- Rumanía celebra elecciones presidenciales y parlamentarias en las que triunfa Ion Iliescu y su partido, el Frente Democrático de Salvación Nacional.

1996.- La facción islamista talibán toma Kabul, ejecuta al expresidente comunista Mohamed Nayibulá e impone la ley islámica.

1998.- Empieza a funcionar en Estados Unidos Google, el motor de búsqueda por internet.

- El socialdemócrata Gerhard Schroeder se proclama vencedor de las elecciones generales en Alemania, después de 16 años de gobierno del cristianodemócrata Hemult Kohl.

2003.- La Unión Europea (UE), a través de la Agencia Europea del Espacio (ESA) lanza desde Kourou, en la Guayana Francesa, la sonda SMART-1, su primera misión a la Luna.

2008.- El astronauta Zhai Zhigang, comandante de la misión “Shenzhou VII”, convierte a China en el tercer país, después de Estados Unidos y Rusia, en efectuar un “paseo espacial”.

2012.- El robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte.

2013.- Histórica conversación entre los presidentes de EE.UU,. Barack Obama, e Irán, Hasan Rohaní. Es la primera entre los máximos líderes de ambos países desde 1979, sobre el programa nuclear iraní.

2024.- Hasán Nasrala, máximo líder de Hizbola, es asesinado en un ataque selectivo del ejército israelí contra el supuesto cuartel general de la milicia chií en el sur de Beirut (Líbano).

Nacimientos

1722.- Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de Estados Unidos.

1871.- Grazia Deledda, escritora italiana, segunda mujer en ganar el Nobel de literatura, en 1926.

1922.- Arthur Penn, director estadounidense de cine y teatro.

1943.- Amadeo de Saboya-Aosta, heredero de la dinastía italiana.

1972.- Gwyneth Paltrow, actriz norteamericana.

Defunciones

1917.- Edgar Degas, pintor francés.

1996.- Mohamed Nayibula, derrocado presidente afgano.

2011.- Wilson Greatbatch, estadounidense, inventor del marcapasos.