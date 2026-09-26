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Entrada del Ejercito Trigarante, Agustín de Iturbide y los generales del Ejército mexicano a Ciudad de México. (Obra de Ferdinand Bastin, Julio Michauld y Thomas)
Entrada del Ejercito Trigarante, Agustín de Iturbide y los generales del Ejército mexicano a Ciudad de México. (Obra de Ferdinand Bastin, Julio Michauld y Thomas)
Por Agencia EFE

En un 27 de septiembre, pero de 1821, la entrada triunfal del Ejército Trigarante en Ciudad de México, al mando de Agustín de Iturbide, consuma la independencia mexicana.

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