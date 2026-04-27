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Salle de la Reformation. La apertura oficial de la Liga de las Naciones. (Frédéric Boissonnas vía Wikimedia Commons)
Salle de la Reformation. La apertura oficial de la Liga de las Naciones. (Frédéric Boissonnas vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 28 de abril, pero de 1919, las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, de crear una Sociedad de Naciones, organización destinada al mantenimiento de la paz.

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