En un 28 de abril, pero de 1919, las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, de crear una Sociedad de Naciones, organización destinada al mantenimiento de la paz.

OTRAS EFEMÉRIDES

1611.- Se funda la Universidad de Santo Tomás, en Manila, la más antigua de Filipinas.

1686.- Isaac Newton presenta en la Royal Society inglesa su manuscrito ‘Philosophiæ naturalis principia mathematica’, donde describe la ley de la gravitación universal.

1789.- Motín del HMAV Bounty: marineros del buque británico se niegan a abandonar Tahití, donde habían pasado varios meses esperando mercancía.

1906.- Se inaugura la Exposición Internacional de Milán.

1921.- El cubano Raúl Capablanca se proclama campeón mundial de Ajedrez al vencer en La Habana al alemán Emanuel Lasker.

1923.- Inaugurado el estadio de Wembley, en Londres.

1945.- El dictador italiano Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, son ejecutados en Dongo, en el norte de Italia.

1952.- Segunda Guerra Mundial: entra en vigor el tratado de paz entre EE.UU. y Japón, firmado en septiembre de 1951.

1967.- El campeón del mundo de los pesos pesados Cassius Clay, convertido al islam como Mohamed Ali, se niega a ser reclutado para la guerra de Vietnam.

1969.- El general De Gaulle dimite como presidente de Francia y abandona la política, un día después de que el electorado rechazara en referéndum la reforma constitucional que promovía.

1970.- Se implanta por primera vez en un paciente un marcapasos alimentado por energía nuclear, en Francia.

1992.- Concluye la guerra civil en Afganistán, con la entrega de poderes del Gobierno comunista al muyahidín Sibgatulah Muyadedi.

1996.- Mueren 35 personas por los disparos de un hombre que irrumpió con un rifle en una zona turística de Port Arthur, Tasmania (Australia).

2001.- El empresario estadounidense Dennis Tito se convierte en el primer turista espacial. Viajó en una nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional y regresó el 6 de mayo.

2004.- La cadena de televisión estadounidense CBS difunde imágenes sobre presuntas torturas sufridas por prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Grahib.

2011.- Un atentado en un café de Marrakech (Marruecos) causa la muerte de 17 personas, la mayoría turistas, y heridas a 25.

2014.- Un tribunal egipcio condena a muerte a más de 700 islamistas, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía.

2015.- El Ejército de Nigeria libera a 293 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram.

2017.- El papa Francisco inicia en Egipto una visita para defender la reconciliación entre religiones.

2020.- Estados Unidos se convierte en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de covid-19.

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NACIMIENTOS

1851.- Vital Aza, dramaturgo español.

1889.- Antonio Oliveira Salazar, gobernante portugués.

1908.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.

1930.- James Baker, político estadounidense que fue secretario de Estado.

1937.- Sadam Husein, expresidente de Irak.

1941.- Ann Margret, actriz sueca.

1970.- Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, exjugador y entrenador de fútbol argentino.

1974.- Penélope Cruz, actriz española.

1981.- Jessica Alba, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1989.- Raúl Sendic, fundador y dirigente de los tupamaros uruguayos.

1992.- Francis Bacon, pintor británico nacido en Dublín.

2002.- Alexandr Lebed, militar y político ruso.

2003.- Ildefonso Manuel Gil, poeta español.

2020.- Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión británico.

2021.- Michael Collins, astronauta estadounidense.

2022.- Juan Diego, actor español.

2025.- Virginia Giuffre, que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra.

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En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes 27 de abril a uno de los sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe. (AFP)

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