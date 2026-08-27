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El líder estadounidense de derechos civiles Martin Luther King saluda a sus seguidores el 28 de agosto de 1963 en Washington DC tras pronunciar su famoso discurso "Tengo un sueño". (Foto de AFP)
El líder estadounidense de derechos civiles Martin Luther King saluda a sus seguidores el 28 de agosto de 1963 en Washington DC tras pronunciar su famoso discurso "Tengo un sueño". (Foto de AFP)
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Por Agencia EFE

En un 28 de agosto, pero de 1963, Martin Luther King pronuncia su famoso discurso ‘I have a dream’ frente al Monumento de Lincoln en Washington, donde más de 200.000 manifestantes contra la discriminación racial piden el reconocimiento de los derechos civiles.

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