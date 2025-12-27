¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy? Revisa la efemérides del 28 de diciembre

En un 28 de diciembre, pero de 2005, hace veinte años, la policía chilena ficha por primera vez y toma sus huellas dactilares al exdictador Augusto Pinochet como presunto delincuente.

OTRAS EFEMÉRIDES

1065.- Se funda en Londres la Abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real.

1885.- Se funda en Bombay el Congreso Nacional de la India, también llamado Partido del Congreso, como rama india del partido liberal británico; es la cuna de los Gandhi.

1895.- Wilhelm Röntgen presenta en Wurtzburgo (Alemania) su primera comunicación sobre los rayos que llevan su nombre, conocidos también como Rayos X.

1999.- Portugal e Indonesia reanudan las relaciones diplomáticas, rotas en 1975.

2005.- El satélite Giove-A, el primero del sistema europeo de localización Galileo, es colocado en órbita.

2014.- La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán de la OTAN (ISAF) pone fin a su misión militar en Afganistán después de 13 años de operaciones.

2015.- El ejército de Irak anuncia la liberación total de la ciudad de Ramadi, en manos del Estado Islámico (EI).

2017.- El presidente de Italia, Sergio Mattarella, disuelve el Parlamento y convoca elecciones.

2019.- La astronauta estadounidense de la NASA, Christina Koch, establece un récord histórico femenino de permanencia en el espacio de 289 días continuados. Su compatriota Peggy Whitson estuvo 288 días consecutivos en órbita, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017.

2022.- Abre sus puertas en Nueva York el primer dispensario legal de marihuana con fines recreativos.

2023.- La ópera la Scala de Milán anuncia el hallazgo en su archivo de un batín vestido por la soprano María Callas en 1955, diseñado por Franco Zeffirelli.

NACIMIENTOS

1872.- Pío Baroja, novelista español.

1874.- María de la O Lejárraga, escritora, figura del feminismo español.

1899.- Edgar Neville, escritor y diplomático español.

1945.- Birendra, rey de Nepal.

1953.- Richard Clayderman, pianista francés.

1954.- Denzel Washington, actor estadounidense.

1959.- Ana Torroja, cantante española.

1969.- Linus B. Torvalds, informático finlandés creador del software LINUX.

1989.- Salvador Sobral, cantante y músico portugués.

DEFUNCIONES

1937.- Maurice Ravel, compositor francés.

1947.- Víctor Manuel III, último monarca reinante en Italia.

1997.- Iris Marga, actriz, conocida como “La gran dama del teatro argentino”.

2004.- Susan Sontag, escritora y directora de cine estadounidense.

2007.- Joaquín Rubio Camín, escultor y pintor español.

2016.- Debbie Reynolds, actriz estadounidense.

2017.- Sue Grafton, escritora estadounidense.

2018.- Amos Oz, escritor y pacifista israelí.

2019.- Amelia Riera, pintora española.

- Sue Lyon, actriz estadounidense.

2023.- Pedro Suárez-Vertiz, cantautor peruano de rock.