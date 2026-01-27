Efemérides del 28 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 28 de enero, pero de 1855, es inaugurado el ferrocarril de Panamá. La locomotora ‘Gorgona’ realiza el primer trayecto interoceánico, entre el Atlántico y Pacífico.

OTRAS EFEMÉRIDES

1521.- Comienza la Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico presidida por Carlos V, en la que se conminó a Martín Lutero a que abjurara de sus ideas, a lo que él se negó.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1820.- Una expedición naval rusa dirigida por Faddéy Bellingshausen y Mijaíl Lázarev alcanza el litoral del continente antártico.

1871.- Guerra franco-prusiana: París capitula ante el asedio de las tropas de Prusia.

1887.- Comienzan las obras de construcción de la torre Eiffel en París.

1918.- Se funda en la Unión Soviética el Ejército Rojo bajo el impulso de León Trotski.

1930.- La dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español pone fin a diez años de dictadura.

1958.- La empresa danesa Lego patenta su juego de construcción de piezas de plástico.

1979.- La escritora Carmen Conde lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, convirtiéndose en la primera mujer en dicha institución. Ocupó el sillón ‘K’.

1985.- Un grupo de artistas graba la canción ‘We are the world’, que llegó al número 1 de las listas de ventas y cuyos beneficios se destinaron a combatir el hambre en Etiopía.

1986.- El transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar en Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes.

2013.- La reina Beatriz de Holanda abdica a favor de su hijo Guillermo.

2019.- Estados Unidos acusa al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial.

NACIMIENTOS

1853.- José Martí, escritor y político independentista cubano.

1887.- Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco.

1892.- Ernst Lubitsch, cineasta estadounidense nacido en Alemania.

1903.- Kathleen Lonsdale, cristalógrafa británica, primera mujer en ser admitida en la Royal Society.

1931.- Lucía Bosé, actriz italiana.

1936.- Ismail Kadare, escritor albanés.

1940.- Carlos Slim, magnate mexicano.

1945.- Robert Wyatt, músico británico.

1946.- Carlos Cano, cantante y compositor musical español.

1953.- Gerardo Herrero, director y productor de cine español.

1955.- Nicolas Sarkozy, expresidente de la república francesa.

1964.- Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein), empresaria alemana.

1978.- Gianluigi Buffon, jugador de fútbol italiano.

1981.- Elijah Wood, actor estadounidense (‘El señor de los anillos’).

1994.- Maluma (Juan Luis Londoño), cantante colombiano.

DEFUNCIONES

1547.- Enrique VIII, rey de Inglaterra.

1913.- Segismundo Moret, político español.

1928.- Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.

1939.- William Butler Yeats, poeta irlandés.

1996.- Joseph A. Brodsky, escritor ruso de nacionalidad estadounidense, Premio Nobel de Literatura.

2002.- Astrid Lindgren, escritora sueca, creadora de ‘Pipi Calzaslargas’.

2008.- Christódulos, arzobispo ortodoxo de Atenas.

2021.- Guillermo Galeote, político español.

2023.- Adolfo Pacheco, músico colombiano.

VIDEO RECOMENDADO

El cierre del grifo en Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho que reaparezca un viejo conocido en la isla, que viene y va según se presenta una nueva crisis en un país acostumbrado a vivir al límite: las colas en los servicentros (gasolineras). (EFE)