En un 28 de febrero, pero de 1811, se produce ‘El grito de Asencio’, la primera proclama a favor de la independencia de Uruguay por un grupo de revolucionarios liderados por Viera y Benavídez.
Otras Efemérides
1707.- Una Ordenanza de Felipe V modifica el diseño de la bandera, con la cruz de Borgoña, acorde con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones.
1811.- Se produce ‘El grito de Asencio’, la primera proclama a favor de la independencia de Uruguay por un grupo de revolucionarios liderados por Viera y Benavídez.
1848.- Se proclama oficialmente la segunda República francesa, en la que se implantará el sufragio universal masculino y la abolición definitiva de la esclavitud.
1922.- Gran Bretaña declara unilateralmente la independencia de Egipto.
1939.- Manuel Azaña dimite como presidente de la Segunda República española y se exilia a Francia.
1947.- El Ejército nacionalista de Taiwan reprime un levantamiento popular y causa más de 20.000 muertos.
1954.- La multinacional estadounidense Westinghouse lanza al mercado el primer televisor NTSC a color.
1974.- Estados Unidos y Egipto restablecen relaciones diplomáticas, rotas siete años antes por el apoyo estadounidense a Israel durante la Guerra de los Seis Días.
1984.- El cantante estadounidense Michael Jackson es galardonado con ocho premios Grammy por su álbum ‘Thriller’.
1986.- El primer ministro de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata, Olof Palme, es asesinado tras salir de un cine de Estocolmo.
1989.- México se convierte en el primer país latinoamericano en tener acceso a Internet.
1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la propiedad privada de la tierra, una reforma propuesta por Mijail Gorbachov para superar el comunismo.
1991.- Irak se rinde en la guerra del Golfo Pérsico ante la coalición liderada por EEUU en respuesta a la invasión de Kuwait.
2013.- El papa alemán Benedicto XVI renuncia oficialmente por voluntad propia a su pontificado, en una decisión histórica, cuyos precedentes hay que buscarlos siete siglos atrás.
2018.- ‘Mujer con boina y vestido de cuadros’ de Pablo Picasso es subastada por 50 millones de libras, el precio más alto pagado por un lienzo en divisa británica.
2023.- 57 muertos en el choque de dos trenes en el centro de Grecia, en el peor accidente ferroviario de su historia.
NACIMIENTOS
1882.- José Vasconcelos, pensador y político mexicano.
1886.- José Gutiérrez-Solana, pintor y escritor español.
1890.- Vaslav Nijinsky, bailarín ruso.
1901.- Linus Pauling, científico estadounidense, premio Nobel de Química en 1954 y de la Paz en 1962.
1929.- Frank Owen Gehry, arquitecto canadiense.
1940.- Mario Andretti, piloto de automóvil estadounidense.
1942.- Brian Jones, músico británico, uno de los miembros fundadores de The Rolling Stones.
1953.- Paul Krugman, economista estadounidense, premio Nobel 2008.
1966.- Paolo Futre, futbolista portugués.
1973.- Diego Reinhold, actor, cómico y presentador de televisión argentino.
1999.- Luka Dončić, baloncestista esloveno.
DEFUNCIONES
1869.- Alphonse Marie de Lamartine, poeta y político francés.
1916.- Henry James, escritor estadounidense.
1925.- Friedrich Ebert, primer presidente de la República de Weimar (Alemania).
1941.- Alfonso XIII, rey de España.
1962.- Julio Camba, escritor y periodista español.
1973.- Tito Rodríguez, cantante, músico y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense.
2010.- Carlos Montemayor, escritor y académico mexicano.
2011.- Annie Girardot, actriz francesa.
2015.- Yasar Kemal, escritor turco.
2016.- George Kennedy, actor estadounidense.
2025.- David Johansen, músico estadounidense, vocalista de New York Dolls.
