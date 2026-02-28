Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revolucionarios orientales lideran el histórico Grito de Asencio en 1811, proclamando la independencia uruguaya entre armas, banderas y fervor popular. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 28 de febrero, pero de 1811, se produce ‘El grito de Asencio’, la primera proclama a favor de la independencia de Uruguay por un grupo de revolucionarios liderados por Viera y Benavídez.

