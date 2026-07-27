En un 28 de julio, pero de 1821, el general San Martín proclama en Lima la independencia de Perú.

OTRAS EFEMÉRIDES

1738.- Cédula de Felipe V por la que se crea la Universidad de Chile.

1794.- Maximilien Robespierre y la plana mayor de los jacobinos son ejecutados en la guillotina en la revolución francesa.

1900.- Louis Lassing crea la primera hamburguesa en Connecticut, EE.UU.

1914.- Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y comienza la I Guerra Mundial. Un mes y un día antes, el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado por un nacionalista serbio.

1943.- El empresario sueco Ingvar Kamprad funda Ikea con 17 años.

1951.- Adoptada en Ginebra la Convención de Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas.

1977.- España presenta su solicitud de ingreso en la CEE.

1989.- Un guarda de seguridad español, Dionisio Rodríguez Martín, ‘El Dioni’, roba casi dos millones de euros (entonces 298 millones de pesetas) del furgón blindado que custodiaba.

1990.- Alberto Fujimori es investido presidente de Perú por primera vez.

1991.- El ciclista español Miguel Indurain gana el primer Tour de los cinco consecutivos que se adjudicaría.

1993.- Andorra se convierte en el Estado número 184 de la ONU.

1998.- BMW y Volkswagen se reparten la marca británica Rolls Royce y Bentley.

2005.- El IRA anuncia el fin de la lucha armada.

2009.- La juez Sonia Sotomayor se convierte en la primera hispana magistrada del Tribunal Supremo de EE.UU.

2010.- El Parlamento catalán aprueba prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero de 2012.

.- El Pentágono identifica al soldado Bradley Manning como la fuente de la filtración de los documentos sobre la guerra de Afganistán.

2017.- El Senado de EE.UU. rechaza derogar parcialmente el Obamacare -la reforma de salud del demócrata Barack Obama.

2018.- El papa Francisco aparta de sus funciones al cardenal y arzobispo emérito de Washington Theodore McCarrick para ser juzgado por abusos sexuales.

2020.- El estudio Universal y AMC, la cadena de salas más grande de Estados Unidos, anuncian un acuerdo histórico que cambia las reglas de la distribución en el cine.

2021.- El izquierdista Pedro Castillo asume la presidencia de Perú.

2023.- Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021, deja la prisión y es realojada en un edificio gubernamental.

.- La junta nigerina suspende la Constitución y aúna los poderes legislativo y ejecutivo.

2025.- Álvaro Uribe, primer expresidente colombiano condenado penalmente por delitos de soborno y fraude procesal.

NACIMIENTOS

1165.- Ibn Arabí, filósofo y místico musulmán español.

1879.- Gabriel Miró, novelista español.

1887.- Marcel Duchamp, artista dadaista francés.

1908.- Dolores Jiménez, “Niña de la Puebla”, cantaora española.

1917.- Gloria Fuertes, poetisa española.

1929.- Jacqueline Onassis, viuda de John F. Kennedy.

1938.- Alberto Fujimori, presidente peruano.

.- Luis Aragonés, entrenador español de fútbol.

1941.- Ricardo Muti, director de orquesta italiano.

1949.- Jorge D’Alessandro, futbolista hispano-argentino.

1954.- Hugo Chavez, expresidente de Venezuela.

1974.- Alexis Tsipras, ex primer ministro griego.

1975.- Leonor Watling, actriz española.

DEFUNCIONES

1540.- Thomas Cromwell, estadista inglés.

1655.- Cyrano de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés.

1741.- Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano.

1750.- Johann Sebastián Bach, compositor alemán.

1844.- José Bonaparte, rey de España impuesto por Napoleón.

1968.- Angel Herrera Oria, cardenal español.

1980.- Joaquín Garrigues Walker, político y abogado español.

1993.- Enrique Montoya, cantaor español.

2019.- Eduardo Gómez, actor cómico español.

2021.- Dusty Hill, cofundador y bajista de la banda estadounidense de rock ZZ Top.

.- Johnny Ventura, merenguero dominicano.

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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el domingo 26 de julio que no participará en un proceso de diálogos entre un grupo de opositores y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos. (AFP)

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