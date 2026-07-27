Una pintura de la proclamación de la Independencia del Perú, realizada en Roma en 1904. (Obra de Juan Lepiani vía Wikimedia Commons)
Una pintura de la proclamación de la Independencia del Perú, realizada en Roma en 1904. (Obra de Juan Lepiani vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 28 de julio, pero de 1821, el general San Martín proclama en Lima la independencia de Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.