En un 28 de julio, pero de 1821, el general San Martín proclama en Lima la independencia de Perú.
En un 28 de julio, pero de 1821, el general San Martín proclama en Lima la independencia de Perú.
OTRAS EFEMÉRIDES
1738.- Cédula de Felipe V por la que se crea la Universidad de Chile.
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1794.- Maximilien Robespierre y la plana mayor de los jacobinos son ejecutados en la guillotina en la revolución francesa.
1900.- Louis Lassing crea la primera hamburguesa en Connecticut, EE.UU.
1914.- Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y comienza la I Guerra Mundial. Un mes y un día antes, el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado por un nacionalista serbio.
1943.- El empresario sueco Ingvar Kamprad funda Ikea con 17 años.
1951.- Adoptada en Ginebra la Convención de Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas.
1977.- España presenta su solicitud de ingreso en la CEE.
1989.- Un guarda de seguridad español, Dionisio Rodríguez Martín, ‘El Dioni’, roba casi dos millones de euros (entonces 298 millones de pesetas) del furgón blindado que custodiaba.
1990.- Alberto Fujimori es investido presidente de Perú por primera vez.
1991.- El ciclista español Miguel Indurain gana el primer Tour de los cinco consecutivos que se adjudicaría.
1993.- Andorra se convierte en el Estado número 184 de la ONU.
1998.- BMW y Volkswagen se reparten la marca británica Rolls Royce y Bentley.
2005.- El IRA anuncia el fin de la lucha armada.
2009.- La juez Sonia Sotomayor se convierte en la primera hispana magistrada del Tribunal Supremo de EE.UU.
2010.- El Parlamento catalán aprueba prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero de 2012.
.- El Pentágono identifica al soldado Bradley Manning como la fuente de la filtración de los documentos sobre la guerra de Afganistán.
2017.- El Senado de EE.UU. rechaza derogar parcialmente el Obamacare -la reforma de salud del demócrata Barack Obama.
2018.- El papa Francisco aparta de sus funciones al cardenal y arzobispo emérito de Washington Theodore McCarrick para ser juzgado por abusos sexuales.
2020.- El estudio Universal y AMC, la cadena de salas más grande de Estados Unidos, anuncian un acuerdo histórico que cambia las reglas de la distribución en el cine.
2021.- El izquierdista Pedro Castillo asume la presidencia de Perú.
2023.- Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de 2021, deja la prisión y es realojada en un edificio gubernamental.
.- La junta nigerina suspende la Constitución y aúna los poderes legislativo y ejecutivo.
2025.- Álvaro Uribe, primer expresidente colombiano condenado penalmente por delitos de soborno y fraude procesal.
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NACIMIENTOS
1165.- Ibn Arabí, filósofo y místico musulmán español.
1879.- Gabriel Miró, novelista español.
1887.- Marcel Duchamp, artista dadaista francés.
1908.- Dolores Jiménez, “Niña de la Puebla”, cantaora española.
1917.- Gloria Fuertes, poetisa española.
1929.- Jacqueline Onassis, viuda de John F. Kennedy.
1938.- Alberto Fujimori, presidente peruano.
.- Luis Aragonés, entrenador español de fútbol.
1941.- Ricardo Muti, director de orquesta italiano.
1949.- Jorge D’Alessandro, futbolista hispano-argentino.
1954.- Hugo Chavez, expresidente de Venezuela.
1974.- Alexis Tsipras, ex primer ministro griego.
1975.- Leonor Watling, actriz española.
DEFUNCIONES
1540.- Thomas Cromwell, estadista inglés.
1655.- Cyrano de Bergerac, poeta, dramaturgo y pensador francés.
1741.- Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano.
1750.- Johann Sebastián Bach, compositor alemán.
1844.- José Bonaparte, rey de España impuesto por Napoleón.
1968.- Angel Herrera Oria, cardenal español.
1980.- Joaquín Garrigues Walker, político y abogado español.
1993.- Enrique Montoya, cantaor español.
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2019.- Eduardo Gómez, actor cómico español.
2021.- Dusty Hill, cofundador y bajista de la banda estadounidense de rock ZZ Top.
.- Johnny Ventura, merenguero dominicano.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.