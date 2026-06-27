Un 28 de junio, pero de 1969, choques entre la Policía y la clientela gay del bar ‘Stonewall Inn’, de Nueva York, impulsan el nacimiento internacional del movimiento por los derechos de los homosexuales.
1519.- Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos, elegido emperador del Sacro Imperio Germánico con el nombre de Carlos V.
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1762.- Catalina la Grande, coronada como zarina de todas las Rusias.
1838.- Coronación de Victoria I del Reino Unido.
1841.- Se estrena en la Ópera de París el ballet ‘Giselle’.
1914.- Se produce el detonante de la I Guerra Mundial, con el asesinato en Sarajevo del heredero del trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, Sofía.
1919.- Firma del Tratado de Paz de Versalles, que marcó el fin de la I Guerra Mundial.
1935.- Estreno de la película ‘La feria de la vanidad’, primera grabada íntegramente en technicolor.
1964.- Malcolm X crea en EE.UU. la Organización de la Unidad Afroamericana (OAAU).
1974.- Tragedia de Quebrada blanca en Colombia, con cerca de 500 muertos en corrimientos de tierras.
1978.- El estadounidense James Mark Ward abre el primer estudio profesional de piercings en California.
.- Se estrena en EE.UU. ‘El cielo puede esperar’, dirigida e interpretada por Warren Beatty.
1997.- Encontrados los restos del guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara y otros seis guerrilleros en una fosa común en la pista de aterrizaje de la población boliviana de Vallegrande.
.- El boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancar un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield.
2000.- El niño balsero Elián González regresa a Cuba con su padre, tras siete meses en EE.UU. y tras entablarse una batalla legal, familiar y política por su custodia.
2001.- Serbia entrega al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic al Tribunal de la Haya.
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2011.- Nace Google+, la red social de Google, que se cerró en 2019.
2024.- Absuelven a los acusados en el caso de los ‘Papeles de Panamá’.
1712.- Jean Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo.
1867.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura.
1926.- Mel Brooks, actor, productor y cineasta estadounidense.
1940.- Muhammand Yunus, bangladeshí, creador del ‘banco de los pobres’, Nobel de la Paz.
1948.- Kathy Bates, actriz estadounidense.
1966.- John Cusack, actor estadounidense.
1968.- Chayanne, cantante puertorriqueño.
1971.- Elon Musk, ingeniero sudafricano, canadiense y estadounidense, fundador de Tesla.
1994.- Hussein bin Al Abdala, primogénito del rey Abdalá de Jordania y heredero al trono.
1930.- Juan Antonio Benlliure, pintor español.
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1974.- María Lejárraga, escritora y feminista española.
2017.- Eduardo Delgado, jefe de la Inteligencia cubana.
2021.- Ana María ‘Mona’ Jiménez, periodista peruana.
Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.
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