Un 28 de junio, pero de 1969, choques entre la Policía y la clientela gay del bar ‘Stonewall Inn’, de Nueva York, impulsan el nacimiento internacional del movimiento por los derechos de los homosexuales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- Carlos I de España, nieto de los Reyes Católicos, elegido emperador del Sacro Imperio Germánico con el nombre de Carlos V.

1762.- Catalina la Grande, coronada como zarina de todas las Rusias.

1838.- Coronación de Victoria I del Reino Unido.

1841.- Se estrena en la Ópera de París el ballet ‘Giselle’.

1914.- Se produce el detonante de la I Guerra Mundial, con el asesinato en Sarajevo del heredero del trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, Sofía.

1919.- Firma del Tratado de Paz de Versalles, que marcó el fin de la I Guerra Mundial.

1935.- Estreno de la película ‘La feria de la vanidad’, primera grabada íntegramente en technicolor.

1964.- Malcolm X crea en EE.UU. la Organización de la Unidad Afroamericana (OAAU).

1974.- Tragedia de Quebrada blanca en Colombia, con cerca de 500 muertos en corrimientos de tierras.

1978.- El estadounidense James Mark Ward abre el primer estudio profesional de piercings en California.

.- Se estrena en EE.UU. ‘El cielo puede esperar’, dirigida e interpretada por Warren Beatty.

1997.- Encontrados los restos del guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara y otros seis guerrilleros en una fosa común en la pista de aterrizaje de la población boliviana de Vallegrande.

.- El boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancar un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield.

2000.- El niño balsero Elián González regresa a Cuba con su padre, tras siete meses en EE.UU. y tras entablarse una batalla legal, familiar y política por su custodia.

2001.- Serbia entrega al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic al Tribunal de la Haya.

2011.- Nace Google+, la red social de Google, que se cerró en 2019.

2024.- Absuelven a los acusados en el caso de los ‘Papeles de Panamá’.

NACIMIENTOS

1712.- Jean Jacques Rousseau, escritor y filósofo suizo.

1867.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura.

1926.- Mel Brooks, actor, productor y cineasta estadounidense.

1940.- Muhammand Yunus, bangladeshí, creador del ‘banco de los pobres’, Nobel de la Paz.

1948.- Kathy Bates, actriz estadounidense.

1966.- John Cusack, actor estadounidense.

1968.- Chayanne, cantante puertorriqueño.

1971.- Elon Musk, ingeniero sudafricano, canadiense y estadounidense, fundador de Tesla.

1994.- Hussein bin Al Abdala, primogénito del rey Abdalá de Jordania y heredero al trono.

DEFUNCIONES

1930.- Juan Antonio Benlliure, pintor español.

1974.- María Lejárraga, escritora y feminista española.

2017.- Eduardo Delgado, jefe de la Inteligencia cubana.

2021.- Ana María ‘Mona’ Jiménez, periodista peruana.

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