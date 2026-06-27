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Resumen

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El Stonewall Inn en Christopher Street en Manhattan, Nueva York, reabierto por un mafioso llamado Fat Tony en marzo de 1967. (Foto de Larry Morris / The New York Times)
El Stonewall Inn en Christopher Street en Manhattan, Nueva York, reabierto por un mafioso llamado Fat Tony en marzo de 1967. (Foto de Larry Morris / The New York Times)
Por Agencia EFE

Un 28 de junio, pero de 1969, choques entre la Policía y la clientela gay del bar ‘Stonewall Inn’, de Nueva York, impulsan el nacimiento internacional del movimiento por los derechos de los homosexuales.

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