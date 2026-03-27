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El Parlamento de Alemania otorgó en 1933 poderes dictatoriales a Adolf Hitler, consolidando el control total del régimen nazi. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
El Parlamento de Alemania otorgó en 1933 poderes dictatoriales a Adolf Hitler, consolidando el control total del régimen nazi. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 28 de marzo, pero de 1933, el Parlamento alemán confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler, un proceso conocido como Gleichschaltung (coordinación), donde los poderes del Estado y de la sociedad fueron asumidos por el Partido Nazi y sus organizaciones afines.

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