En un 28 de marzo, pero de 1933, el Parlamento alemán confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler, un proceso conocido como Gleichschaltung (coordinación), donde los poderes del Estado y de la sociedad fueron asumidos por el Partido Nazi y sus organizaciones afines.

Otras Efemérides

1844.- Real Decreto de Isabel II por el que se crea la Guardia Civil, con Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Duque de Ahumada, como encargado de su organización.

1845.- Estreno en Madrid de ‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla.

1856.- Última ejecución pública en Inglaterra.

1899.- Marconi realiza la primera comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha.

1935.- El ingeniero y piloto militar español Miguel Leret patenta el Mototurbocompresor de Reacción Continua.

1954.- El empresario Ángel Ramos, propietario del diario El Mundo de Puerto Rico, funda el canal de televisión Telemundo.

2012.- El papa Benedicto XVI se reúne en Cuba con Fidel Castro, después de oficiar una misa ante cientos de miles de personas en La Habana.

2018.- Marshal al-Sisi, reelegido presidente de Egipto.

2024.- Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y considerado el rey de las criptomonedas, es condenado a 25 años de prisión.

2025.- Un fuerte terremoto registrado en Birmania, de magnitud 7,7, causa mas de 3.600 muertos.

Nacimientos

1515.- Teresa de Jesús, escritora mística española y reformadora de las Carmelitas.

1910.- Ingrid, reina madre de Dinamarca.

1926.- Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba.

1936.- Mario Vargas Llosa, escritor peruano nacionalizado español.

.- Amancio Ortega, empresario español, fundador del grupo Inditex (Zara).

1949.- Josephine Chaplin, actriz británica.

1955.- Julio Alonso Llamazares, poeta y novelista español.

1985.- Stanislas Wawrinka, tenista suizo.

1986.- Lady Gaga, cantante y compositora estadounidense.

Defunciones

1881.- Modest Petrovich Mussorgski, compositor ruso.

1941.- Virginia Woolf, escritora británica.

1942.- Miguel Hernández, poeta español.

1943.- Serguei V. Rachmaninov, compositor y pianista ruso.

1969.- Dwight Eisenhower, militar y ex presidente de los EEUU.

1985.- Marc Chagall, pintor francés de origen ruso.

1994.- Eugene Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano.

2009.- Helen Levitt, fotógrafa estadounidense.

2012.- Millôr Fernandez, escritor y humorista brasileño.

2015.- José María Martín Patino, sacerdote jesuita.

2023.- Ryuichi Sakamoto, destacado músico japonés, compositor de bandas sonoras.

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