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Escultura simbólica rodeada de alambre de púas representa la defensa de derechos humanos junto a imágenes de resistencia y libertad. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Escultura simbólica rodeada de alambre de púas representa la defensa de derechos humanos junto a imágenes de resistencia y libertad. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 28 de mayo de 1961, hace 65 años, nació la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con la publicación en la primera página del diario The Observer, de Londres, del artículo ‘Presos olvidados’, firmado por el abogado británico Peter Benenson.

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