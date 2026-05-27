Un 28 de mayo de 1961, hace 65 años, nació la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con la publicación en la primera página del diario The Observer, de Londres, del artículo ‘Presos olvidados’, firmado por el abogado británico Peter Benenson.

Otras efemérides

1910.- Fundada en Buenos Aires la Academia Argentina de la Lengua, precursora de la actual Academia Argentina de la Letras, de 1931.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Bélgica se rinde ante Alemania tras 18 días de combates.

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1964.- El Consejo Nacional Palestino crea, en su primera sesión, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) con el fin de lograr la autodeterminación de los palestinos.

1967.- El británico Francis Chichester llega a Plymouth tras circunnavegar el mundo en solitario. Fue la primera persona en lograrlo.

1979.- Grecia firma su adhesión a la CE, que se hará efectiva en 1981.

1991.- Quince países de la OTAN acuerdan crear las Fuerzas de Reacción Rápida (FRR), cambio histórico en el esquema defensivo occidental.

1995.- Mueren 1.989 personas en un seísmo en Neftegorsk, localidad de la isla rusa de Sajalín.

2002.- Los 19 países de la OTAN y Rusia firman la ‘Declaración de Roma’ por la que se crea un Consejo de coordinación llamado a abrir una nueva era en la política internacional de defensa.

2004.- Estados Unidos y los países de Centroamérica firman el Tratado de Libre Comercio (TLC) CAFTA (Centroamérica-Estados Unidos).

2013.- Detenido en Madrid Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, plataforma financiera del cibercrimen.

2019.- Detenidos varios futbolistas de primera y segunda división de la liga española por amañar partidos.

2020.- China aprueba su primer Código Civil, texto legal que regula, entre otros asuntos, el derecho a la privacidad.

2021.- Alemania reconoce como genocidio la matanza de su ejército colonial en Namibia a principios del siglo XX.

2023.- Recep Tayyip Erdogan es elegido para un tercer mandato consecutivo como presidente de Turquía.

2024.- Los gobiernos de España, Noruega e Irlanda formalizan el reconocimiento del Estado de Palestina.

2025.- Joël Le Scouarnec, excirujano francés, es condenado a 20 años de prisión por violación y agresiones sexuales a 299 víctimas.

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Nacimientos

1931.- Carroll Baker, actriz de cine estadounidense.

1932.- ‘Chiquito de la Calzada’, humorista español.

1968.- Kylie Minogue, cantante australiana.

Defunciones

1805.- Luigi Boccherini, compositor italiano.

1893.- Felipe Villanueva, compositor mexicano.

1925.- Francisco A. de Icaza, escritor mexicano.

1972.- Eduardo Windsor, monarca británico que renunció a la corona para casarse con Wallis Simpson, estadounidense divorciada.

2010.- Gary Coleman, actor estadounidense.

2018.- Serge Dassault, exsenador y empresario francés.