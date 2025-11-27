Retrato de Thomas Mann 1905. (Vía Wikimedia Commons)
Retrato de Thomas Mann 1905. (Vía Wikimedia Commons)
Efemérides del 28 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 28 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
En un , pero de 1924, se publica la novela ‘La montaña mágica’, del escritor alemán Thomas Mann.

1582.- William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.

1660.- Se funda en Londres la Royal Society.

1814.- El diario británico ‘The Times’ se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

1843.- Reino Unido y Francia reconocen oficialmente a Hawái como una nación independiente.

1848.- La ciudad suiza de Berna es reconocida como capital de la Confederación Helvética.

1893.- Las mujeres en Nueva Zelanda votan por primera vez en la historia en unas elecciones nacionales, aunque se les prohíbe ser candidatas.

1912.- La Asamblea de Vlorë proclama la independencia de Albania, terminando con siglos de dominio otomano.

1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) en plena guerra civil española.

1942.- Unas quinientas personas mueren en el incendio de la sala de fiestas Cocoanut Grove, en Boston (EE.UU.).

1943.- Comienza la Conferencia de Teherán entre Churchill (R. Unido), Roosevelt (EE.UU.) y Stalin (URSS ) para coordinar la victoria aliada y planificar el orden mundial de la posguerra.

1960.- Mauritania consigue la independencia de Francia.

1979.- Fallecen los 257 ocupantes de un DC-10 de Air New Zealand al estrellarse en el monte Erebus, en la Antártida.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes.

.- Noruega rechaza en referéndum su integración en la Unión Europea.

1996.- Argelia aprueba una reforma constitucional que refuerza el presidencialismo y prohíbe el Islam con fines políticos.

2001.- Los presidentes José María Aznar y George Bush sellan en la Casa Blanca la cooperación entre EE.UU. y España en materia de terrorismo.

2004.- El Rey Abdalá de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzeh el Husein.

2005.- Surge en Estados Unidos el ‘Cyber Monday’ (ciberlunes), de compras por internet.

2010.- La web Wikileaks filtra 250.000 documentos que revelan que el Gobierno de EE.UU. dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU.

2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia) y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.

2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la Unión Europea.

2023.- Recatados con éxito 41 trabajadores atrapados durante 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India.

2024.- Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.

1908.- Claude Levi-Strauss, filósofo y etnólogo francés.

1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.

1932.- Leandro ‘Gato’ Barbieri, saxofonista de jazz argentino.

1940.- Javier Sádaba, filósofo español.

1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.

1957.- Gaspar Llamazares, político español.

1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.

1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.

.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.

1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.

1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.

1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1968.- Enid Blyton, escritora inglesa.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2007.- Elly Beinhorn, aviadora alemana.

2010.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.

2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.

2021.- Frank Williams, británico, expiloto de carreras y fundador de la escudería Williams.

2023.- Charlie Munger, empresario estadounidense.

2024.- Silvia Pinal, actriz mexicana.

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves 27 de noviembre por los servicios de emergencia. (EFE)
