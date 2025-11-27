Efemérides del 28 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 28 de noviembre, pero de 1924, se publica la novela ‘La montaña mágica’, del escritor alemán Thomas Mann.

OTRAS EFEMÉRIDES

1582.- William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.

1660.- Se funda en Londres la Royal Society.

1814.- El diario británico ‘The Times’ se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

1843.- Reino Unido y Francia reconocen oficialmente a Hawái como una nación independiente.

1848.- La ciudad suiza de Berna es reconocida como capital de la Confederación Helvética.

1893.- Las mujeres en Nueva Zelanda votan por primera vez en la historia en unas elecciones nacionales, aunque se les prohíbe ser candidatas.

1912.- La Asamblea de Vlorë proclama la independencia de Albania, terminando con siglos de dominio otomano.

1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) en plena guerra civil española.

1942.- Unas quinientas personas mueren en el incendio de la sala de fiestas Cocoanut Grove, en Boston (EE.UU.).

1943.- Comienza la Conferencia de Teherán entre Churchill (R. Unido), Roosevelt (EE.UU.) y Stalin (URSS ) para coordinar la victoria aliada y planificar el orden mundial de la posguerra.

1960.- Mauritania consigue la independencia de Francia.

1979.- Fallecen los 257 ocupantes de un DC-10 de Air New Zealand al estrellarse en el monte Erebus, en la Antártida.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Cervantes.

.- Noruega rechaza en referéndum su integración en la Unión Europea.

1996.- Argelia aprueba una reforma constitucional que refuerza el presidencialismo y prohíbe el Islam con fines políticos.

2001.- Los presidentes José María Aznar y George Bush sellan en la Casa Blanca la cooperación entre EE.UU. y España en materia de terrorismo.

2004.- El Rey Abdalá de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzeh el Husein.

2005.- Surge en Estados Unidos el ‘Cyber Monday’ (ciberlunes), de compras por internet.

2010.- La web Wikileaks filtra 250.000 documentos que revelan que el Gobierno de EE.UU. dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU.

2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia) y en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.

2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la Unión Europea.

2023.- Recatados con éxito 41 trabajadores atrapados durante 17 días en un túnel en construcción en el norte de la India.

2024.- Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

NACIMIENTOS

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.

1908.- Claude Levi-Strauss, filósofo y etnólogo francés.

1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.

1932.- Leandro ‘Gato’ Barbieri, saxofonista de jazz argentino.

1940.- Javier Sádaba, filósofo español.

1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.

1957.- Gaspar Llamazares, político español.

1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.

1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.

.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.

1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.

DEFUNCIONES

1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.

1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1968.- Enid Blyton, escritora inglesa.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2007.- Elly Beinhorn, aviadora alemana.

2010.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.

2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.

2021.- Frank Williams, británico, expiloto de carreras y fundador de la escudería Williams.

2023.- Charlie Munger, empresario estadounidense.

2024.- Silvia Pinal, actriz mexicana.

