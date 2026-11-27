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En un 28 de noviembre, pero de 1582, William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.
En un 28 de noviembre, pero de 1582, William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.
Otras efemérides
1660.- Se funda en Londres la Royal Society.
1814.- El diario británico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.
1843.- Reino Unido y Francia reconocen oficialmente la independencia de Hawái.
1848.- Berna es reconocida como capital de la Confederación Helvética.
1893.- Las mujeres de Nueva Zelanda votan por primera vez en unas elecciones nacionales, aunque no pueden presentarse como candidatas.
1912.- La Asamblea de Vlorë proclama la independencia de Albania, que pone fin a siglos de dominio otomano.
1924.- Se publica ‘La montaña mágica’, del escritor alemán Thomas Mann.
1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid), durante la Guerra Civil española.
1943.- Comienza en Teherán la conferencia entre el primer ministro británico, Winston Churchill; el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, y el líder soviético, Iósif Stalin, para coordinar la estrategia aliada y abordar el orden mundial de la posguerra.
1960.- Mauritania obtiene la independencia de Francia.
1979.- Mueren los 257 ocupantes de un avión DC-10 de Air New Zealand al estrellarse contra el monte Erebus, en la Antártida.
1983.- El escritor español Francisco Ayala recibe el Premio Nacional de Narrativa.
1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Cervantes.
1994.- Noruega rechaza en referéndum su incorporación a la Unión Europea.
2001.- Los presidentes de España, José María Aznar, y de Estados Unidos, George W. Bush, acuerdan en la Casa Blanca reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo.
2004.- El rey Abdalá II de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzah bin Hussein.
2005.- Se populariza en Estados Unidos el “Cyber Monday”, jornada de descuentos y compras por internet posterior al Día de Acción de Gracias.
2010.- WikiLeaks comienza a publicar unos 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses, que revelan, entre otros asuntos, instrucciones para recabar información sobre políticos extranjeros y altos cargos de la ONU.
2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia). Entre las víctimas figuran 22 integrantes del equipo brasileño de fútbol Chapecoense.
2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la Unión Europea.
Nacimientos
1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.
1857.- Alfonso XII, rey de España.
1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.
1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.
1908.- Claude Levi-Strauss, antropólogo y etnólogo francés.
1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.
1932.- Leandro ‘Gato’ Barbieri, saxofonista de jazz argentino.
1940.- Javier Sádaba, filósofo español.
1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.
1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.
1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.
.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.
1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.
Defunciones
1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.
1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.
1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.
1962.- Guillermina, reina de Holanda.
1966.- José Isbert, actor español.
1968.- Enid Blyton, escritora inglesa.
1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.
2010.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.
2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.
2021.- Frank Williams, británico, expiloto de carreras y fundador de la escudería Williams.
2023.- Charlie Munger, empresario estadounidense.
2024.- Silvia Pinal, actriz mexicana.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.