En un 28 de noviembre, pero de 1582, William Shakespeare contrae matrimonio con Anne Hathaway.

Otras efemérides

1660.- Se funda en Londres la Royal Society.

1814.- El diario británico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

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1843.- Reino Unido y Francia reconocen oficialmente la independencia de Hawái.

1848.- Berna es reconocida como capital de la Confederación Helvética.

1893.- Las mujeres de Nueva Zelanda votan por primera vez en unas elecciones nacionales, aunque no pueden presentarse como candidatas.

1912.- La Asamblea de Vlorë proclama la independencia de Albania, que pone fin a siglos de dominio otomano.

1924.- Se publica ‘La montaña mágica’, del escritor alemán Thomas Mann.

1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid), durante la Guerra Civil española.

1943.- Comienza en Teherán la conferencia entre el primer ministro británico, Winston Churchill; el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, y el líder soviético, Iósif Stalin, para coordinar la estrategia aliada y abordar el orden mundial de la posguerra.

1960.- Mauritania obtiene la independencia de Francia.

1979.- Mueren los 257 ocupantes de un avión DC-10 de Air New Zealand al estrellarse contra el monte Erebus, en la Antártida.

1983.- El escritor español Francisco Ayala recibe el Premio Nacional de Narrativa.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Cervantes.

1994.- Noruega rechaza en referéndum su incorporación a la Unión Europea.

2001.- Los presidentes de España, José María Aznar, y de Estados Unidos, George W. Bush, acuerdan en la Casa Blanca reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo.

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2004.- El rey Abdalá II de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzah bin Hussein.

2005.- Se populariza en Estados Unidos el “Cyber Monday”, jornada de descuentos y compras por internet posterior al Día de Acción de Gracias.

2010.- WikiLeaks comienza a publicar unos 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses, que revelan, entre otros asuntos, instrucciones para recabar información sobre políticos extranjeros y altos cargos de la ONU.

2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrella cerca de Medellín (Colombia). Entre las víctimas figuran 22 integrantes del equipo brasileño de fútbol Chapecoense.

2019.- El Parlamento Europeo declara la emergencia climática en la Unión Europea.

Nacimientos

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1857.- Alfonso XII, rey de España.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1907.- Alberto Moravia, novelista italiano.

1908.- Claude Levi-Strauss, antropólogo y etnólogo francés.

1918.- Kiko Ledgard, presentador y actor peruano.

1932.- Leandro ‘Gato’ Barbieri, saxofonista de jazz argentino.

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1940.- Javier Sádaba, filósofo español.

1941.- Laura Antonelli (Antonaz), actriz italiana.

1960.- John Galliano, diseñador de moda británico.

1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.

.- Alfonso Cuarón, cineasta mexicano.

1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.

Defunciones

1680.- Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano.

1859.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1954.- Enrico Fermi, físico italiano, Premio Nobel en 1938.

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1968.- Enid Blyton, escritora inglesa.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2010.- Samuel T. Cohen, físico estadounidense, inventor de la bomba de neutrones.

2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.

2021.- Frank Williams, británico, expiloto de carreras y fundador de la escudería Williams.

2023.- Charlie Munger, empresario estadounidense.

2024.- Silvia Pinal, actriz mexicana.

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