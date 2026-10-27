En un 28 de octubre, pero de 1962, la Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como ‘crisis de los misiles’.

OTRAS EFEMÉRIDES

1886.- El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, inaugura la Estatua de la Libertad de Nueva York.

1892.- Charles-Emile Reynaud presenta en París sus ‘Pantomimas luminosas’, consideradas las primeras películas de dibujos.

1918.- Proclamada en Praga la independencia de Checoslovaquia.

1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.

1938.- Barcelona despidió a las Brigadas Internacionales en una multitudinaria manifestación en la avenida Diagonal y el paseo de Gracia.

1951.- El piloto argentino Juan Manuel Fangio se proclama en Barcelona campeón mundial de Fórmula 1.

1956.- Televisión Española (TVE) comienza sus emisiones oficiales de forma regular.

1958.- El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli es elegido Papa, en el cuarto día de cónclave, y toma el nombre de Juan XXIII.

1977.- Queen lanza el album ‘News of the World’.

1982.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana las elecciones y gobierna por primera vez en España.

1991.- Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala inauguran en Ciudad de Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

1994.- Inaugurado en Dublín el Foro Nacional por la Paz y la Reconciliación en Irlanda.

1999.- El Parlamento de Montenegro establece la nacionalidad montenegrina y no una ciudadanía yugoslava.

2007.- En Argentina, Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales.

2011.- La NASA lanza el satélite NPP de observación meteorológica, la primera misión que recabará información del tiempo y del cambio climático a largo plazo.

2016.- 24 países y la Unión Europea (reunidos en Australia, bajo la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos - CCRVMA) acuerdan crear la reserva marina más grande del mundo en el mar de Ross, en la Antártida.

2019. El peronista Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales argentinas.

2022.- El arqueólogo y antropólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, recibe en España el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

2024.- El grupo español de rock, Medina Azahara, anuncia su retirada después de 45 años de carrera musical.

NACIMIENTOS

1866.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de fórmula 1 inglés.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1943.- Charo López, actriz española.

1955.- Bill Gates, informático, empresario estadounidense.

1957.- Stephen Paul David Morris, ‘Stephen Morris’, músico británico.

1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1967.- Julia Roberts, actriz estadounidense.

1974.- Joaquín Phoenix, actor puertorriqueño.

1987.- Frank Ocean, ‘Frank’, cantante de rap y compositor estadounidense.

1988.- Devon Murray, actor irlandés.

DEFUNCIONES

1704.- John Locke, filósofo inglés.

1977.- Miguel Mihura, escritor, dibujante y humorista español.

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2007.- Bao Zunxin, científico y líder opositor chino.

2013.- Tadeusz Mazowiecki, político y ex primer ministro polaco.

2022.- Jerry Lee Lewis, músico estadounidense, pionero del rock and roll.

2023.- Matthew Perry, actor estadounidense.

2024.- Luis Manuel Mirabal Vázquez ‘el Guajiro de Cuba’, trompetista cubano.

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