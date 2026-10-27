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Vista aérea de una de las bases de misiles de mediano alcance cubanas, tomada el 23 de octubre de 1962. (AFP)
Vista aérea de una de las bases de misiles de mediano alcance cubanas, tomada el 23 de octubre de 1962. (AFP)
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Por Agencia EFE

En un 28 de octubre, pero de 1962, la Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como ‘crisis de los misiles’.

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