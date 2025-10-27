Efemérides del 28 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 28 de octubre, pero de 1962, la Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como “crisis de los misiles”.

OTRAS EFEMÉRIDES

1886.- El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad de Nueva York.

1892.- Charles-Emile Reynaud presenta en París sus “Pantomimas luminosas”, consideradas las primeras películas de dibujos.

1918.- Se proclama en Praga la independencia de Checoslovaquia.

1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.

1938.- Más de 200.000 personas acuden en Barcelona a despedir a las Brigadas Internacionales que se van de España tras dos años defendiendo la causa republicana durante la guerra civil.

1951.- El piloto argentino Juan Manuel Fangio se proclama en Barcelona campeón mundial de Fórmula 1.

1958.- El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII, es elegido Papa en el cuarto día de cónclave.

1977.- Queen lanza el album “News of the World”.

1991.- Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala inauguran en Ciudad de Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

1994.- Se inaugura en Dublín el Foro Nacional por la Paz y la Reconciliación en Irlanda.

1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet, detenido de forma preventiva en una clínica londinense, goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.

1999.- El Parlamento de Montenegro establece la nacionalidad montenegrina y no una ciudadanía yugoslava.

2007.- En Argentina, Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales.

2011.- La agencia espacial estadounidense, NASA, lanza el satélite NPP de observación meteorológica, la primera misión que recabará información del tiempo y del cambio climático a largo plazo.

2016.- Se decide en Australia la creación de un área protegida de 1,55 millones de Km2 en el mar de Ross (Antártico), la mayor reserva marina del mundo.

2018.- El ultraderechista Jair Bolsonaro gana las elecciones de Brasil.

2019.- En Argentina, el peronista Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales.

NACIMIENTOS

1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de fórmula 1 inglés.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1955.- Bill Gates, informático, empresario estadounidense.

1957.- Stephen Paul David Morris, “Stephen Morris”, músico británico.

1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1967.- Julia Roberts, actriz estadounidense.

1974.- Joaquín Phoenix, actor puertorriqueño.

1987.- Frank Ocean, “Frank”, cantante de rap y compositor estadounidense.

1988.- Devon Murray, actor irlandés.

DEFUNCIONES

1704.- John Locke, filósofo inglés.

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2007.- Bao Zunxin, científico y líder opositor chino.

2013.- Tadeusz Mazowiecki, político y ex primer ministro polaco.

2022.- Jerry Lee Lewis, músico estadounidense, pionero del rock and roll.

2023.- Matthew Perry, actor estadounidense.

2024.- Luis Manuel Mirabal Vázquez, ‘el Guajiro de Cuba’, trompetista cubano.

.- Kazuo Umezu, dibujante japonés de manga.

.- Maruja Vieira White, escritora colombiana conocida como la “mamá grande de la poesía colombiana”.

