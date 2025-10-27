Escucha la noticia
Efemérides del 28 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un 28 de octubre, pero de 1962, la Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como “crisis de los misiles”.
OTRAS EFEMÉRIDES
1886.- El presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad de Nueva York.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Huracán Melissa EN VIVO | Trayectoria, dónde y cuándo tocará tierra el ciclón de categoría 5 que pone en alerta a Jamaica
1892.- Charles-Emile Reynaud presenta en París sus “Pantomimas luminosas”, consideradas las primeras películas de dibujos.
1918.- Se proclama en Praga la independencia de Checoslovaquia.
1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.
1938.- Más de 200.000 personas acuden en Barcelona a despedir a las Brigadas Internacionales que se van de España tras dos años defendiendo la causa republicana durante la guerra civil.
1951.- El piloto argentino Juan Manuel Fangio se proclama en Barcelona campeón mundial de Fórmula 1.
1958.- El cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII, es elegido Papa en el cuarto día de cónclave.
1977.- Queen lanza el album “News of the World”.
1991.- Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala inauguran en Ciudad de Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
1994.- Se inaugura en Dublín el Foro Nacional por la Paz y la Reconciliación en Irlanda.
1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet, detenido de forma preventiva en una clínica londinense, goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.
1999.- El Parlamento de Montenegro establece la nacionalidad montenegrina y no una ciudadanía yugoslava.
2007.- En Argentina, Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales.
MÁS INFORMACIÓN: Presidente de Colombia en la Lista Clinton: “No hay pruebas de que Petro esté ligado al narcotráfico”
2011.- La agencia espacial estadounidense, NASA, lanza el satélite NPP de observación meteorológica, la primera misión que recabará información del tiempo y del cambio climático a largo plazo.
2016.- Se decide en Australia la creación de un área protegida de 1,55 millones de Km2 en el mar de Ross (Antártico), la mayor reserva marina del mundo.
2018.- El ultraderechista Jair Bolsonaro gana las elecciones de Brasil.
2019.- En Argentina, el peronista Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales.
NACIMIENTOS
1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de fórmula 1 inglés.
1931.- Analía Gadé, actriz argentina.
1955.- Bill Gates, informático, empresario estadounidense.
1957.- Stephen Paul David Morris, “Stephen Morris”, músico británico.
1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.
1967.- Julia Roberts, actriz estadounidense.
1974.- Joaquín Phoenix, actor puertorriqueño.
1987.- Frank Ocean, “Frank”, cantante de rap y compositor estadounidense.
1988.- Devon Murray, actor irlandés.
DEFUNCIONES
1704.- John Locke, filósofo inglés.
1999.- Rafael Alberti, poeta español.
2007.- Bao Zunxin, científico y líder opositor chino.
2013.- Tadeusz Mazowiecki, político y ex primer ministro polaco.
2022.- Jerry Lee Lewis, músico estadounidense, pionero del rock and roll.
2023.- Matthew Perry, actor estadounidense.
TAMBIÉN VER: “Hay un bloque consolidado de anti-peronismo y anti-kirchnerismo que ahora encuentra su respuesta en Milei”
2024.- Luis Manuel Mirabal Vázquez, ‘el Guajiro de Cuba’, trompetista cubano.
.- Kazuo Umezu, dibujante japonés de manga.
.- Maruja Vieira White, escritora colombiana conocida como la “mamá grande de la poesía colombiana”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Hallan asesinado al periodista Miguel Ángel Beltrán en el norte de México
- Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras
- Al menos tres muertos en Jamaica por los preparativos ante el paso del huracán Melissa
- Trump y Takaichi acuerdan llevar la relación de Japón y EE.UU. a “una nueva era dorada”
- Presidente de Colombia en la Lista Clinton: “No hay pruebas de que Petro esté ligado al narcotráfico”
Contenido sugerido
Contenido GEC