Efemérides del 28 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 28 de septiembre, pero de 2000, la visita del primer ministro israelí, Ariel Sharon, a la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén) desata la indignación palestina y marca el inicio de la segunda Intifada.
Otras Efemérides:
1821.- una Junta de 38 miembros proclama el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que queda bajo una regencia presidida por Agustín de Itúrbide.
1864.- Se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) ó Primera Internacional, que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países.
1889.- La Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) define en París la longitud de un metro.
1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming desarrolla la penicilina, a partir de un descubrimiento casual.
1958.- Los franceses aprueban por amplia mayoría el proyecto constitucional del general De Gaulle, que abre la V República.
1989.- El Parlamento griego aprueba el procesamiento del exprimer ministro socialista Andreas Papandreu y cuatro de sus ministros, por el “caso Koskotas”.
1994.- El secretario general del PRI mexicano, José Francisco Ruíz Massieu, es asesinado en Ciudad de México.
2008.- Crisis financiera: el Congreso de EEUU y la Casa Blanca acuerdan un rescate financiero de 700.000 millones de dólares para evitar la recesión y el caos en los mercados.
2009.- La píldora del día después comienza a venderse en las farmacias españolas.
2015.- La NASA confirma que hay agua líquida en Marte.
2018.- Un terremoto y posterior tsunami registrado en la isla de Célebes, en Indonesia, provoca la muerte de 2.103 personas y 4.612 heridos graves.
NACIMIENTOS
1924.- Marcelo Mastroianni, actor italiano.
1932.- Víctor Jara, cantautor chileno.
1934.- Brigitte Bardot, actriz francesa.
1941.- Manuel Leguineche, periodista español.
1952.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.
1959.- Margarita del Val, química e inmunóloga española.
1967.- Mira Sorvino, actriz estadounidense.
1968.- Naomi Watts, actriz australiana.
1987.- Hilary Duff, actriz y cantante estadounidense.
DEFUNCIONES
1895.- Louis Pasteur, químico y biólogo francés.
1930.- Daniel Guggenheim, industrial y filántropo estadounidense.
1964.- Harpo Marx, actor estadounidense.
1970.- Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto.
1970.- John Dos Passos, novelista estadounidense.
1978.- Juan Pablo I (Albino Luciani), Papa, italiano.
1989.- Ferdinand Marcos, expresidente de Filipinas.
1991.- Miles Davis, músico de Jazz, estadounidense.
2003.- Elia Kazan, cineasta estadounidense de origen griego.
2015.- Ignacio Zoco, futbolista, exjugador del Real Madrid.
2016.- Simón Peres, expresidente israelí.
