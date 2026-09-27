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La proclamación del Acta de Independencia marcó la separación de México del dominio español y estableció una regencia encabezada por Agustín de Iturbide. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
La proclamación del Acta de Independencia marcó la separación de México del dominio español y estableció una regencia encabezada por Agustín de Iturbide. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Hace 205 años, el 28 de septiembre de 1821, una Junta de 38 miembros proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con la que México quedó bajo una regencia presidida por Agustín de Itúrbide.

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