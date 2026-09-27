Hace 205 años, el 28 de septiembre de 1821, una Junta de 38 miembros proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con la que México quedó bajo una regencia presidida por Agustín de Itúrbide.

Otras efemérides

1864.- Se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) ó Primera Internacional, que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países.

1884.- En Liverpool, es inaugurado el estadio Anfield, actual casa del Liverpool Football Club.

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1889.- La Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) define en París la longitud de un metro.

1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming desarrolla la penicilina, a partir de un descubrimiento casual.

1958.- Los franceses aprueban por amplia mayoría el proyecto constitucional del general De Gaulle, que abre la V República.

1989.- El Parlamento griego aprueba el procesamiento del exprimer ministro socialista Andreas Papandreu y cuatro de sus ministros, por el ‘caso Koskotas’.

1994.- El secretario general del PRI mexicano, José Francisco Ruíz Massieu, es asesinado en Ciudad de México.

.- Naufraga el transbordador ‘Estonia’ en el mar Báltico y mueren 852 personas.

2000.- Dinamarca rechaza en referéndum adherirse a la moneda única europea.

.- La visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas (Jerusalén) desata la indignación palestina y marca el inicio de la segunda Intifada.

2008.- Crisis financiera: el Congreso de EE.UU. y la Casa Blanca acuerdan un rescate financiero de 700.000 millones de dólares para evitar la recesión y el caos en los mercados.

2015.- La NASA confirma que hay agua líquida en Marte.

2018.- Un terremoto y posterior tsunami registrado en la isla de Célebes, en Indonesia, provoca la muerte de 2.103 personas y 4.612 heridos graves.

Nacimientos

1924.- Marcelo Mastroianni, actor italiano.

1932.- Víctor Jara, cantautor chileno.

1934.- Brigitte Bardot, actriz francesa.

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1952.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.

1964.- Sergio Dalma, cantante español.

1967.- Mira Sorvino, actriz estadounidense.

1968.- Naomi Watts, actriz australiana.

1978.- Pastora Soler, cantante española.

1987.- Hilary Duff, actriz y cantante estadounidense.

Defunciones

1895.- Louis Pasteur, químico y biólogo francés.

1930.- Daniel Guggenheim, industrial y filántropo estadounidense.

1964.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1970.- Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto.

1970.- John Dos Passos, novelista estadounidense.

1978.- Juan Pablo I (Albino Luciani), papa, italiano.

1989.- Ferdinand Marcos, expresidente de Filipinas.

1991.- Miles Davis, músico de jazz estadounidense.

2003.- Elia Kazan, cineasta estadounidense de origen griego.

2016.- Simón Peres, expresidente israelí.

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