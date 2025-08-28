Efemérides del 29 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 29 de agosto, pero de 2005, más de 1.800 muertos y más de un millón de desplazados por el huracán ‘Katrina’, que inunda el 80 % de Nueva Orleans y áreas de Luisiana, Texas y Misisipi, la catástrofe natural más costosa de la historia de EE. UU. y el peor huracán en un siglo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1526.- Luis II de Hungría y Bohemia muere (sin descendencia) al ser derrotado por los otomanos en la batalla de Mohács (Hungría). Hereda su hermana Ana de Hungría.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China es obligada al libre comercio y a ceder Hong Kong a Gran Bretaña.

1862.- Giuseppe Garibaldi es derrotado y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), finalizando dos años de movimiento revolucionario. Garibaldi, fue impulsor de la unificación italiana y del nacimiento del Estado con Víctor Manuel II a la cabeza.

1929.- El dirigible alemán ‘Graf Zeppelin’ completa su primera vuelta al mundo en 20 días y 4 horas.

1949.- La Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, ‘Primer relámpago’, de plutonio de unos 20 kilotones, detonada en Semipalatinsk (Kazajastán).

1965.- La cápsula espacial estadounidense ‘Geminis V’, tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, retorna tras batir el récord de una semana en el espacio.

1986.- Hassan II de Marruecos anuncia la ruptura del tratado de unión con Libia firmado dos años antes.

1991.- El Parlamento soviético aprueba el cese de actividades del PCUS en toda la URSS.

1997.- Nace Netflix, plataforma por streaming creada por Reed Hastings y Marc Randolph en California.

2009.- El transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con 7 astronautas en misión de 13 días.

2022.- Reino Unido concede a Gibraltar el estatus de ‘ciudad’, 180 años después de que éste fuera otorgado por primera vez por la reina Victoria, hecho omitido por motivos desconocidos durante todos estos años.

2024.- Daniel Sancho, hijo de actor español Rodolfo Sancho, es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

NACIMIENTOS

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1778.- Dominique Ingres, pintor y dibujante francés.

1874.- Manuel Machado, poeta español.

1915.- Ingrid Bergman, actriz sueco-norteamericana.

1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1924.- María Dolores Pradera, cantante española.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1987.- Lee Marvin, actor estadounidense.

2016.- Gene Wilder, actor estadounidense.

2018.- Erich Lessing, fotógrafo austríaco de la agencia Magnum.

2023.- Guillermo Teillier del Valle, presidente del Partido Comunista de Chile.

2024.-Jean-Charles Tacchella, director y guionista francés.

