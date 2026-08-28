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Resumen

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Efemérides del 29 de agosto: hace 21 años, el huracán Katrina dejó 1.800 muertos y más de un millón de desplazados en EE. UU. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Efemérides del 29 de agosto: hace 21 años, el huracán Katrina dejó 1.800 muertos y más de un millón de desplazados en EE. UU. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 29 de agosto de 2025, hace 21 años, el huracán ‘Katrina’ provocó 1.800 muertos y más de un millón de desplazados en Nueva Orleans y áreas de Luisiana, Texas y Misisipi, en la catástrofe natural más costosa de la historia de EE.UU. y el peor huracán en un siglo.

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