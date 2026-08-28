Un 29 de agosto de 2025, hace 21 años, el huracán ‘Katrina’ provocó 1.800 muertos y más de un millón de desplazados en Nueva Orleans y áreas de Luisiana, Texas y Misisipi, en la catástrofe natural más costosa de la historia de EE.UU. y el peor huracán en un siglo.

Otras efemérides:

1526.- Luis II de Hungría y Bohemia muere (sin descendencia) al ser derrotado por los otomanos en la batalla de Mohács (Hungría). Hereda su hermana Ana de Hungría.

1842.- Tratado final de la guerra del opio: China es obligada al libre comercio y a ceder Hong Kong a Gran Bretaña.

1862.- Giuseppe Garibaldi, impulsor de la unificación italiana, es derrotado y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), finalizando dos años de movimiento revolucionario.

1929.- El dirigible alemán ‘Graf Zeppelin’ completa su primera vuelta al mundo en 20 días y 4 horas.

1949.- La Unión Soviética prueba su primera bomba atómica, ‘Primer relámpago’, construida con plutonio de unos 20 kilotones y detonada en Semipalatinsk (Kazajistán).

1965.- La cápsula espacial estadounidense Geminis V, tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, retorna tras batir el récord de una semana en el espacio.

1986.- Hassan II de Marruecos anuncia la ruptura del tratado de unión con Libia firmado dos años antes.

1991.- El Parlamento soviético aprueba el cese de actividades del PCUS en toda la URSS.

1997.- Nace Netflix, plataforma por streaming creada por Reed Hastings y Marc Randolph en California.

2009.- El transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con 7 astronautas en una misión de 13 días.

2022.- Reino Unido concede a Gibraltar el estatus de ‘ciudad’, 180 años después de que éste fuera otorgado por primera vez por la reina Victoria, un hecho omitido por motivos desconocidos hasta entonces.

2024.- Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

2025.- El Tribunal Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, por vulnerar un código ético al criticar a un alto mando militar.

Nacimientos:

1632.- John Locke, filósofo inglés.

1778.- Dominique Ingres, pintor y dibujante francés.

1915.- Ingrid Bergman, actriz sueca-estadounidense.

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1923.- Richard S. Attenborough, cineasta británico.

1958.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

Defunciones:

1935.- Astrid, reina de Bélgica.

1960.- Vicky Baum, escritora austriaca.

1982.- Ingrid Bergman, actriz sueca.

1987.- Lee Marvin, actor estadounidense.

2001.- Francisco Rabal, actor español.

2016.- Gene Wilder, actor estadounidense.

2018.- Erich Lessing, fotógrafo austríaco de la agencia Magnum.

2023.- Guillermo Teillier del Valle, presidente del Partido Comunista de Chile.

2024.-Jean-Charles Tacchella, director y guionista francés.

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