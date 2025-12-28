Efemérides del 29 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 29 de diciembre, pero de de 1996, el Gobierno de Guatemala y la guerrilla firmaron un acuerdo de paz que puso fin a un conflicto que se extendió durante 36 años, entre 1960 y 1996, y que dejó cientos de miles de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

OTRAS EFEMÉRIDES

1820.- Se proclama en Trujillo la independencia del Perú.

1813.- Napoleón Bonaparte obliga a su hermano José a abdicar como rey de España.

1863.- Tiene lugar la apertura del primer tramo del Canal de Suez: el agua del Mediterráneo se une a la del Mar Rojo.

1922.- Se aprueba el Tratado de Creación de la URSS, y la Declaración de la URSS que legaliza la unión de varias repúblicas soviéticas para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos documentos fueron firmados un día después.

1934.- El poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca estrena ‘Yerma’ en el Teatro Español de Madrid.

1978.- Entra en vigor la Constitución española.

1981.- En España, Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, es secuestrado por la organización terrorista ETA.

1983.- La princesa Carolina de Mónaco contrae matrimonio en segundas nupcias con el multimillonario italiano Stefano Casiraghi.

1987.- El cosmonauta soviético Yuri Romanenko toma tierra a bordo de la nave ‘Soyuz TM-3’, en el desierto de Kazajistán, tras permanecer 326 días en la estación espacial Mir.

1989.- El escritor checo Vaclav Havel, que lideró el proceso de transición democrático conocido como Revolución de Terciopelo, jura su cargo como nuevo presidente de la República Socialista de Checoslovaquia.

1991.- Entra en vigor la ley que permite a cualquier ciudadano revisar los archivos de la “Stasi”, la temida policía política de la antigua República Democrática Alemana (RDA).

1992.- Estados Unidos y Rusia acuerdan el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas (START II), que se firmó un año después.

2013.- El expiloto alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, sufre un accidente de esquí en la estación de Méribel, en Los Alpes franceses, y queda en estado vegetativo.

2016.- El gobierno de Estados Unidos ordena la expulsión de 35 diplomáticos e impone sanciones a Rusia por los ataques cibernéticos atribuidos a ese país durante la campaña electoral.

2019.- Muere en Tanzania, en la reserva natural del cráter de Ngorongoro, Fausta, la hembra de rinoceronte negro más vieja del mundo con 57 años.

2021.- En Rusia, el Tribunal Supremo ordena la liquidación de Memorial, la principal organización de defensa de los derechos humanos del país.

NACIMIENTOS

1876.- Pau Casals, músico español.

1896.- David Alfaro Siqueiros, pintor mexicano.

1924.- Francisco Nieva, dramaturgo, escenógrafo y director teatral español.

1938.- Jonathan Vincent “Jon Voight”, actor estadounidense.

1972.- Jude Law, actor británico.

1975.- María Teresa Perales, nadadora paralímpica española.

1989.- Kei Nishikori, tenista japonés.

DEFUNCIONES

1743.- Hyacinthe Rigaud, pintor francés.

1834.- Thomas Robert Malthus, economista inglés.

1986.- Harold Macmillan, ex primer ministro británico.

2008.- Freddie Hubbard, trompetista estadounidense.

.- Ted Lapidus, modisto francés.

2020.- Pierre Cardin, diseñador de moda francés.

2022.- Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, futbolista brasileño.

2024.- Jimmy Carter, expresidente de EE.UU.

