Efemérides del 29 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 29 de enero, pero de 2002, el presidente estadounidense George W. Bush utiliza por primera vez la expresión “Eje del mal” para referirse a los gobiernos de Irak, Corea del Norte e Irán, a los que acusa de apoyar el terrorismo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1712.- Comienza la Conferencia de Paz de Utrecht, convocada por la reina Ana de Inglaterra para intentar poner fin a la Guerra de Sucesión en España. Como resultado se firmaron varios tratados que cambiaron el mapa político de Europa.

1891.- Liliuokalani es proclamada reina de Hawaii, la última persona en ostentar ese cargo.

1944.- Segunda Guerra Mundial: Comienza la batalla de Cisterna en Italia central, en la que tropas alemanas se impusieron a fuerzas militares de Estados Unidos.

1996.- Un incendio destruye “La Fenice” de Venecia, un teatro con más de 200 años de antigüedad.

.- El presidente francés, Jacques Chirac, anuncia el fin definitivo de las pruebas nucleares francesas.

2000.- Se aprueba en Montreal el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que regula el comercio internacional de productos transgénicos.

2005.- Por primera vez en 56 años aviones comerciales de la República Popular China aterrizan en Taiwán.

2021.- La Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea y activa el control de las exportaciones de vacunas.

NACIMIENTOS

1860.- Anton P. Chéjov, dramaturgo ruso.

1867.- Vicente Blasco Ibáñez, novelista español.

1881.- Alice Catherine Evans, microbióloga estadounidense, descubridora de la bacteria que causa la enfermedad de la brucelosis.

1918.- John Forsythe, actor estadounidense.

1931.- Ferenc Mádl, presidente de Hungría.

1945.- Tom Selleck, actor estadounidense.

1949.- Tommy Ramone, componente del grupo de rock estadounidense Ramones.

1954.- Oprah Winfrey, periodista estadounidense.

1966.- Romario Souza, futbolista brasileño.

1981.- Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, “Álex Ubago”, cantautor español.

1985.- Marc Gasol, jugador de baloncesto español.

DEFUNCIONES

1938.- Armando Palacio Valdés, escritor español.

1963.- Gabriel Maura Gamazo, político e historiador español.

1987.- José Vicente Foix, poeta español.

1988.- Luis Blanco Soler, arquitecto y académico español.

2001.- Max Weiler, pintor austriaco.

2003.- Natalia Dudinskaya, estrella del ballet soviético.

2012.- Oscar Luigi Scalfaro, político italiano.

2013.- Said Musa “Abu Musa”, histórico combatiente palestino.

2014.- Fernando Ortiz, poeta español.

2016.- Jacques Rivette, cineasta francés.

2024.- Alejandro Zingman, actor y dramaturgo argentino.

