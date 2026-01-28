Efemérides del 29 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
El presidente estadounidense George W. Bush pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de Washington D. C., el 29 de enero de 2002. (LUKE FRAZZA / AFP)

Por Agencia EFE

En un 29 de enero, pero de 2002, el presidente estadounidense George W. Bush utiliza por primera vez la expresión “Eje del mal” para referirse a los gobiernos de Irak, Corea del Norte e Irán, a los que acusa de apoyar el terrorismo.

