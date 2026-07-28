Un 29 de julio, pero de 1981, Carlos de Inglaterra y Diana Spencer contrajeron matrimonio.
Un 29 de julio, pero de 1981, Carlos de Inglaterra y Diana Spencer contrajeron matrimonio.
OTRAS EFEMÉRIDES
1836.- Inauguración del Arco del Triunfo de París.
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1837.- Comienza en España la ‘desamortización de Mendizábal’ de los bienes eclesiásticos.
1907.- El coronel británico Robert Baden-Powell funda los ‘boy scouts’.
1921.- Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes (Partido Nazi).
1954.- Se publica ‘La Comunidad del Anillo’, primer volumen de la trilogía ‘El Señor de los Anillos’ de J.R.R Tolkien.
1957.- Nace el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
1958.- El presidente Eisenhower firma la ley por la que se crea la NASA, aunque no comenzó a funcionar hasta el 1 de octubre.
1960.- Estados Unidos hace público el proyecto Apolo para viajar a la Luna.
1965.- Se estrena en Londres la película de los Beatles ‘Help’.
1987.- Margaret Thatcher y Francois Mitterrand firman en París el acuerdo para la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha.
1990.- Mongolia celebra las primeras elecciones multipartidistas de su historia.
1994.- El exlíder socialista y ex primer ministro italiano Bettino Craxi es condenado a ocho años y medio de prisión por corrupción.
2001.- Colombia gana la Copa América de fútbol por primera vez en su historia.
2007.- El ciclista Alberto Contador se convierte en el quinto español que gana el Tour de Francia.
2008.- Se suicida el científico estadounidense Bruce Ivins, sospechoso de ser el autor de los ataques con ántrax de 2001 en los que murieron cinco personas.
2009.- Microsoft y Yahoo! anuncian un acuerdo y el motor de búsqueda del segundo es sustituido por Bing.
2014.- Umar Khan, el médico que lideró la lucha contra el ébola en Sierra Leona, muere a causa del virus.
2015.- Microsoft lanza Windows 10.
.- Afganistán confirma la muerte del líder de los talibanes, el mulá Omar, en 2013 en un hospital de Pakistán.
2020.- Turquía aprueba una controvertida ley para controlar y censurar contenido de redes sociales.
2021.- Un incendio destruye parte del acervo de la Cinemateca de Sao Paulo en Brasil.
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NACIMIENTOS
1883.- Benito Mussolini, estadista italiano.
1905.- Robert Ricci, diseñador y empresario francés.
1925.- Mikis Theodorakis, músico griego.
1931.- Jorge Edwards, escritor y diplomático chileno.
1939.- Terele Pávez, actriz española.
1951.- Cristina Narbona, política española.
1951.- Santiago Calatrava Valls, arquitecto español.
1957.- Enrique Sierra, músico español.
1981.- Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1.
DEFUNCIONES
1856.- Robert Schumann, compositor alemán.
1890.- Vincent van Gogh, pintor holandés.
1979.- Herbert Marcuse, filósofo alemán.
1983.- Luis Buñuel, cineasta español.
1983.- David Niven, actor británico.
1994.- Dorothy Hodgkin, única mujer británica en lograr un Nobel en Química.
2000.- René Favaloro, cirujano argentino, inventor del ‘by-pass’.
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2009.- Gayatri Devi, última maharaní de Jaipur (India).
2016.- José Menese, cantaor flamenco.
2019.- Guillermo Mordillo, dibujante argentino.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.