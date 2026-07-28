Boda del Príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Muestra el famoso beso en el balcón del Palacio de Buckingham, después de la ceremonia. (Foto de AFP)
Boda del Príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Muestra el famoso beso en el balcón del Palacio de Buckingham, después de la ceremonia. (Foto de AFP)
/ Bettmann
Por Agencia EFE

Un 29 de julio, pero de 1981, Carlos de Inglaterra y Diana Spencer contrajeron matrimonio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.