Un 29 de julio, pero de 1981, Carlos de Inglaterra y Diana Spencer contrajeron matrimonio.

OTRAS EFEMÉRIDES

1836.- Inauguración del Arco del Triunfo de París.

1837.- Comienza en España la ‘desamortización de Mendizábal’ de los bienes eclesiásticos.

1907.- El coronel británico Robert Baden-Powell funda los ‘boy scouts’.

1921.- Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes (Partido Nazi).

1954.- Se publica ‘La Comunidad del Anillo’, primer volumen de la trilogía ‘El Señor de los Anillos’ de J.R.R Tolkien.

1957.- Nace el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

1958.- El presidente Eisenhower firma la ley por la que se crea la NASA, aunque no comenzó a funcionar hasta el 1 de octubre.

1960.- Estados Unidos hace público el proyecto Apolo para viajar a la Luna.

1965.- Se estrena en Londres la película de los Beatles ‘Help’.

1987.- Margaret Thatcher y Francois Mitterrand firman en París el acuerdo para la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha.

1990.- Mongolia celebra las primeras elecciones multipartidistas de su historia.

1994.- El exlíder socialista y ex primer ministro italiano Bettino Craxi es condenado a ocho años y medio de prisión por corrupción.

2001.- Colombia gana la Copa América de fútbol por primera vez en su historia.

2007.- El ciclista Alberto Contador se convierte en el quinto español que gana el Tour de Francia.

2008.- Se suicida el científico estadounidense Bruce Ivins, sospechoso de ser el autor de los ataques con ántrax de 2001 en los que murieron cinco personas.

2009.- Microsoft y Yahoo! anuncian un acuerdo y el motor de búsqueda del segundo es sustituido por Bing.

2014.- Umar Khan, el médico que lideró la lucha contra el ébola en Sierra Leona, muere a causa del virus.

2015.- Microsoft lanza Windows 10.

.- Afganistán confirma la muerte del líder de los talibanes, el mulá Omar, en 2013 en un hospital de Pakistán.

2020.- Turquía aprueba una controvertida ley para controlar y censurar contenido de redes sociales.

2021.- Un incendio destruye parte del acervo de la Cinemateca de Sao Paulo en Brasil.

NACIMIENTOS

1883.- Benito Mussolini, estadista italiano.

1905.- Robert Ricci, diseñador y empresario francés.

1925.- Mikis Theodorakis, músico griego.

1931.- Jorge Edwards, escritor y diplomático chileno.

1939.- Terele Pávez, actriz española.

1951.- Cristina Narbona, política española.

1951.- Santiago Calatrava Valls, arquitecto español.

1957.- Enrique Sierra, músico español.

1981.- Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1.

DEFUNCIONES

1856.- Robert Schumann, compositor alemán.

1890.- Vincent van Gogh, pintor holandés.

1979.- Herbert Marcuse, filósofo alemán.

1983.- Luis Buñuel, cineasta español.

1983.- David Niven, actor británico.

1994.- Dorothy Hodgkin, única mujer británica en lograr un Nobel en Química.

2000.- René Favaloro, cirujano argentino, inventor del ‘by-pass’.

2009.- Gayatri Devi, última maharaní de Jaipur (India).

2016.- José Menese, cantaor flamenco.

2019.- Guillermo Mordillo, dibujante argentino.

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En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo 26 de julio al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre "ofensas" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP. (AFP)

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